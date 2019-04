Psicópata laboral, bajo la sombra del poder

¿Quién no quiere tener en su equipo a un jefe o colega que logre resultados, tenga riqueza verbal y haga preguntas inteligentes? La respuesta puede parecer obvia, pero para el psicólogo organizacional César Pera no se descarta que esa misma persona sea un o una psicópata “disfrazado de normalidad”, con conductas valoradas por los ejecutivos de mayor poder, pero sufridas por empleados de menor o igual rango en la organización.

“Les encanta el poder, son manipuladores, buscan destacar sobre los demás, tienen buena labia para criticar a compañeros de trabajo y no sienten culpabilidad”, explica el ponente de la última charla de Salón Gestión-PBS.

Para detectarlos a tiempo, Pera recomienda aplicar en los procesos de contratación el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, una prueba con “reactivos de control difíciles de manipular, incluso para un superpsicópata con elevado IQ”.

Y si ya están en la oficina, el experto aconseja “dejar todo registrado por escrito, porque van a dar vuelta a los acuerdos; no perder la compostura, la paciencia es clave cuando se trata con ellos; usar el sistema formal de quejas; no convertirse en sus aliados y no sentirse avergonzado o sumiso ante la energía y hasta arrogancia del psicópata, si percibe debilidad la va a aprovechar”, anotó.

