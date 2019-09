La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, señaló que la propuesta para realizar un prorrateo de gratificaciones a los trabajadores que ganen menos de S/ 8,000 mensuales, contemplada en el Plan de Competitividad, aún no tiene definida su fórmula legal.

Luego de que diversos laboralistas consideraran que el cambio normativo no puede hacerse a través de un decreto, sino debe realizarse a través de un proyecto de ley; la ministra Cáceres señaló que la misma fue presentada como una idea de trabajo y aún se está evaluando la forma en que se presentará la misma.

“Es una iniciativa que no está aprobada, está construyéndose. El gobierno hará su parte y en su momento será prepublicado para ver cuáles son las ventajas o desventajas y tomar la decisión. No hay un proyecto hecho, lo que hay es conceptos, ideas, líneas”, señaló Cáceres.

Sostuvo que tanto trabajadores como empresarios podrán participar de la discusión para señalar cuál debe ser el alcance que se deben hacer en las modificaciones de carácter normativo.

Además, aclaró que no se trata de un prorrateo de remuneraciones.

La ministra explicó que es una medida que se podrá ejecutar previo acuerdo entre trabajador y empleador.

“No hay un prorrateo de remuneraciones, la idea es que personas que reciban ingresos por debajo de los S/ 8,000 y que además tienen el derecho a percibir gratificaciones; si es que hubiese acuerdo entre el trabajador y la empresa, solo el concepto de gratificaciones pueda distribuirse en el semestre que le corresponde ser recibido. De lo contrario, esta distribución no va operar. Sin embargo no aplica para todos los trabajadores ni para todo nivel de salario”, explicó a la prensa.