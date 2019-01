Programas para crear logos gratis por Internet

Si es diseñador gráfico hacer un logotipo para una empresa es totalmente fácil. Sin embargo, para quienes desconocen de ello, es todo un problema aprender a manejar estos programas de diseño, sobre todo, cuando no está familiarizado con las herramientas. Pero en la era en que vivimos ello no puede ser problema, pues existen diversas páginas web que ofrecen creación de diseños gratuitos. Así, si usted quiere crear un logo, lo podrá hacer en estos sitios no solo de manera fácil sino que también será gratis.

Cabe señalar que la gran mayoría de estas herramientas le pedirán registrarse previamente para descargar el logo creado, pero también existen algunas que no es necesario hacerlo.

Mejores páginas y programas para hacer logos gratis

CANVA

Una de las páginas para diseñar logos gratis que puede utilizar es Canva. Quizá haya escuchado sobre esta herramienta antes, porque la mayoría la conoce como editor de fotos gratis. La opción para crear un logo gratis no está tan visible a simple vista. ¿Cómo crear un logo en Canva?

Regístrese e ingrese a la web.

Luego de ingresar aparecerán diferentes alternativas para crear un diseño, la opción que tendrá que seleccionar es la de “Más”.

Luego, busque la opción de “Material para marketing“ y haga clic en “Logotipos”.

Elija una maqueta.

Personalice de acuerdo a sus necesidades.

Descargue el diseño.

(Foto: Canva)

LOGO GENIE

Es una de las aplicaciones más usadas por las personas que desean crear un logo. ¿Cómo funciona?

Elija la categoría que más se aproxima a sus necesidades.

Añade el nombre de empresa.

Elija el diseño que más le gusta.

Personalice su logotipo.

Descargue el nuevo logo.

Además, esta web permite personalizar el logotipo todavía más. Puede seleccionar:



Tipografía, tamaño y color.

Icono del logo.

Elementos (formas, líneas y formas).

Añadir un fondo.

Eso sí, puede hacer todo lo antes mencionado, pero para descargar lo que creó debe primero registrarse.

LOGO MAKER

Esta herramienta cuenta con más de 20 millones de logos creados por los usuarios. ¿Cómo diseñar un logo gratis con Logo Maker?

Elija la categoría a la que pertenece su empresa.

Escriba el nombre de la marca y el eslogan (este último es opcional)

Elija hasta 3 opciones de estilos de logo.

Escoja hasta 3 tipos de fuentes.

Seleccione el diseño que más le guste y personalice.

Del mismo modo que la anterior herramienta, Logo Maker le permite descarga su creación siempre y cuando haya registrado una cuenta.

(Foto: Logo Maker)

ONLINE LOGO MAKER

Cree su propio logo gratis de manera fácil y sencilla con esta herramienta online. Puede utilizar la aplicación online sin tener que registrarse y guardar en formato .png todos los logos que cree, pero si se registra podrá guardar sus proyectos y modificarlos en el futuro. Funciona de la siguiente manera:

Acceda a la herramienta online.

Cambie el texto y coloque el nombre de su empresa.

Cambie la imagen vectorial y personalice los colores y tipografías a su estilo.

Guarde el resultado en su ordenador.

LOGO EASY

Esta herramienta le permite crear tres conceptos de logotipos gratis y si los resultados le gustan, únicamente pagaría porque este sea de su propiedad, es decir, los derechos de autor.

Este no es un programa para crear logos gratis y descargarla como las anteriores. Aquí son diseñadores quienes se encargan de crear el logo de una empresa y usted únicamente paga si le gusta el resultado.

Si está buscando algo más profesional, Logo Easy puede ser una buena alternativa.

LOGOTYPE MAKER

Otro creador de logos online que puede utilizar es Logotype Maker. Aquí tendrá opciones gratis y otras de pago y su funcionamiento es bastante intuitivo.

Primero escriba el nombre de su marca y la categoría que esté relacionada con su negocio.

Luego, seleccione el modelo que más le guste y lo personalice.

Si desea personalizar el logo, deberá antes registrarse.

(Foto: Logotype Maker)

DESIGN MANTIC

Si quiere crear logos online una herramienta muy fácil de utilizar es Design Mantic. Los pasos a seguir son:

Elija el nombre de la empresa y la categoría a la que pertenece.

Seleccione el diseño que más le haya gustado.

Personalice el logo y descargue la imagen.

Eso sí, para poder descargarlo la herramienta le pedirá que se registre.

LOGOSEA

Con Logosea también podrá crear un logo gratis online en poco tiempo. El único inconveniente es que las opciones de personalización son más limitadas en comparación con muchos de los programas mencionados antes.

GRAPHIC SPRINGS

Esta herramienta para crear logotipos gratis y online es muy buena. Simplemente debe insertar el nombre y la categoría o rubro de la empresa y automáticamente Graphic Springs realiza una mezcla entre ambas y crea el logotipo.

Además, se puede cambiar los colores, incluir sombras, etc.

(Foto: Graphic Springs)

FREE LOGO SERVICES

Para crear un logo debe seguir los siguientes pasos:

Introduzca el nombre de su marca para crear el logotipo y la categoría a la que pertenece.

Elija el diseño entre miles de opciones que encontrará.

Personalice su logotipo.

Descargue su nuevo logo gratis.

En el último paso saldrá la opción de diseñar su tarjeta de visita con el logo que ha creado, o de utilizarlo para imprimirlo en camisetas u otros artículos.

También tendrá que registrarse si quiere descargar su nuevo logotipo.