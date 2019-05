Las preguntas de entrevista de trabajo más comunes y las formas más inteligentes de contestarlas

Si es de las personas a quien le han comunicado que ha pasado a la etapa de la entrevista durante un proceso de selección, posiblemente en ella se defina si será contratado o no para el puesto al que postula.

Aunque a veces, una entrevista de trabajo puede ser impredecible y angustiosa, los nervios le pueden jugar una mala pasada; por ello, se le recomienda prepararse para ir al encuentro con su futuro empleador y demostrarle que es el mejor candidato.

Antes de reunirse con las personas que lo entrevistarán debe tener en cuenta que existen algunas preguntas comunes que se realizan en esta etapa. El portal Fairy God Boss publicó una lista de 11 interrogantes que hacen a los postulantes para conocer sus fortalezas, personalidad, por qué está postulando al cargo, entre otras, y la forma cómo debería responderlas de forma inteligente.

1. Descríbase a sí mismo o hábleme de usted

La mayoría de veces, los candidatos no saben si referirse a su pasado profesional o algo más personal. Para evitar esa confusión, se recomienda usar una descripción que combine ambos en la que resalte sus fortalezas, tanto en su lugar de trabajo como la que se aplica a su personalidad en general. Al finalizar no olvide señalar qué le apasiona y cómo se relaciona con la razón por la que solicita el empleo.

2. ¿Qué lo hace único?

Muchas veces se duda en responder esta pregunta porque usted se centra más en lo que quiere escuchar el entrevistador, en lugar de mencionar lo que considera; sin embargo, debe pensar y responderse a sí mismo ¿por qué sería un activo excepcional en el trabajo si logran contratarlo?, a partir de ello podrá señalar sus cualidades o rasgos, dependiendo del puesto al que postula. No olvide reforzar su respuesta con ejemplos.

3. ¿Por qué quiere este trabajo?

Si bien su respuesta debe reflejar sus pensamientos, asegúrese de mencionar cómo su experiencia y habilidades se alinean con la misión, visión y valores de la organización. Además, no olvide señalar que con su posible contratación podría mejorar el servicio o productos que ofrecen; es decir, céntrese en la compañía y el trabajo en sí.

4. ¿Por qué quiere trabajar aquí?

Para responder a esta interrogante, usted ya investigó todo lo referente a la empresa: cómo opera y cómo es su cultura organizacional. Menciónele a su reclutador que si llega a laborar en esta organización sería una magnífica oportunidad para desarrollar todas sus potencialidades y seguir fortaleciendo la imagen que tienen. Jamás mencione a su anterior compañía para criticarla o responda porque quiere ganar un mejor sueldo.

5. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

La autopromoción es difícil para varias personas, pero es necesaria cuando postula a una vacante. Así que no se sienta incómodo de dar a conocer sus fortalezas, pero si aún no sabe cuál es o cómo decirla, primero identifique el puesto al que postula y enfatice qué hace muy bien. Por ejemplo, si está solicitando un cargo de administración, mencione que es bueno motivando a un equipo y a todos sus miembros, luego coméntele al entrevistador cómo su fortaleza particular dio sus frutos en una experiencia previa.

6. ¿Cuáles son sus debilidades?

Con esta pregunta, el reclutador quiere ver que es consciente de sí mismo. Y aunque tenga miedo dar a conocer sus debilidades, lo mejor es ser sincero y decirle cómo está trabajando en cada una de ellas. Pero tenga mucho cuidado: si tiene una debilidad que limitaría gravemente su capacidad para hacer el trabajo al que está postulando, usted no calificaría para el puesto.

7. ¿Dónde se ve en cinco años?

Aunque no permanezca el resto de su vida en la organización a la que está postulando, asegúrese de que su respuesta se alinee con la visión de la empresa; es decir, explique al empleador cómo este posible trabajo sería un gran paso para ayudarlo a alcanzar sus metas, pero asegúrese de no hacer que parezca que usa la compañía como un trampolín.

8. ¿Cuáles son sus expectativas salariales?

Una de las cosas más prácticas es indagar cuánto pagan a otras personas en el mismo rol dentro de su ciudad, si esta varía mucho, puede dar un rango al entrevistador en lugar de darle un monto exacto. Incluso puede desviar la pregunta indicándole que le gustaría tener una mejor idea de las expectativas antes de dar una respuesta.

9. ¿Por qué deberíamos contratarlo?

Cuando escuche esta interrogante no dude en venderse con entusiasmo. Hable de sus habilidades y por qué sería el candidato indicado para el puesto. Para esto debe haber preparado un par de ideas sobre cómo contribuir a los objetivos y éxito de la empresa.

10. ¿Cómo maneja el estrés?

Comente sobre una situación pasada estresante y explique cómo logró superarlo. El entrevistador quiere conocer cómo se enfrentó a escenarios complicados y se hará una idea de cómo buscará salir adelante. Lo principal es que debe dar un enfoque reflexivo del estrés.

11. ¿Por qué dejó su último trabajo?

Si salió de una mala manera de su anterior organización, jamás la critique, a pesar de que quiera desahogarse y tenga sus razones, demostrando con ello que es un mal colaborador. Por el contrario, se le recomienda concentrarse e indicarle a su entrevistador que está buscando hacer un cambio para crecer profesionalmente y ganar experiencia.