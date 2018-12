¿Postulando a un trabajo? Conoce las nuevas preguntas que podrías enfrentar

FOTO 3 | 3. Está presente Esto tiene que ver con la intención de estar presente y ser consciente de lo que estás viendo, y puedes demostrar estas habilidades en una junta. Date un momento para escanear el lugar y notar algo interesante en el escritorio de la otra persona (incluso puedes mencionarlo) y asegúrate de verlo a los ojos. Esto puede hacer que la persona se acuerde mejor de ti cuando haya terminado la junta. Cuando era actriz y me acababa de mudar a Los Ángeles, entré a la oficina de un agente para una entrevista y me quedé embobada con las fotografías que había en las paredes. Resultó que él había tomado esas increíbles imágenes durante un safari en África. Antes incluso de que me sentara, empezamos a platicar sobre sus fotos y halagué de forma genuina su trabajo. El hecho de haberme interesado por su arte puso un tono distinto (y positivo) al resto de nuestra conversación. (Foto: Difusión)