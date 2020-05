El teletrabajo o home office pasó a ser una modalidad forzosamente aplicada en muchas oficinas debido a la emergencia sanitaria que afronta el país y el mundo por el Covid-19. Sin embargo, lo que inició como una nueva experiencia, tras dos meses de funcionamiento, ha generado que muchos trabajadores empiecen a sentir que resulta incómodo, e incluso algunos consideran que trabajan más que cuando lo hacen en oficina.

¿A qué se debe? En diálogo con Gestión.pe, Gabriel Regalado, CEO de Mercer Perú, explica que son tres factores los que generan una mala sensación sobre el home office, pero siempre en el marco de la adaptación a esta modalidad a la que los trabajadores se han visto forzados a utilizar.

“En primera instancia es algo novedoso para las personas y hay un comportamiento de los trabajadores de demostrar que se pueden adaptar a la tecnología. En algunos casos, por ejemplo, hay una sensación de tener que demostrar más y estar siempre conectado y disponible para todo el mundo. Esto sucedió sobre todo en las primeras semanas, pues hubo una suerte de histeria colectiva sobre conectarse y tomar llamadas ya que era algo muy novedoso para todos”, manifiesta Regalado.

A diferencia del trabajo en oficina, Regalado sostiene que “estar conectado durante 10 o 12 horas al día no es usual” a como sí lo es hoy con el home office. Esto se debe, también, a que en muchos casos no se respetan los tiempos personales de cada trabajador, como las horas de almuerzo, entre otros.

“Por ejemplo, recibes una llamada a las 2 p.m. en la que te piden que tengas listo un informe para las 5 p.m y también tienes una reunión a las 3p.m. y uno se pregunta ¿en qué momento me alimento o salgo del trabajo?”, dice el CEO de Mercer Perú.

También un factor importante, señala Regalado, es que inicialmente el home Office está elaborado para tomar uno, dos o tres días a la semana, “pero nuestras casas no están preparadas para ser oficinas”, añade.

“Entonces empiezan problemas como el no tener una silla adecuada, una mesa adecuada o la conexión de internet adecuada. Surgen una serie de cosas que hacen que uno se fatigue pues no hay la comodidad necesaria para trabajar desde casa. Si bien es cierto que muchas empresas tenían la práctica del home office instaurada, esta es una práctica que no se tomaba de manera permanente como ahora”, manifestó Gabriel Regalado.

Regalado considera que también hay un factor emocional de por medio. Ante la crisis económica que golpea al país por la pandemia, muchos trabajadores tienen ansiedad por si podrán proteger sus empleos, por lo que muchos buscan volverse indispensables en la compañía para continuar.

“Hay un último sentimiento que tiene que ver con protección de puesto de trabajo. Para nadie es un secreto que la pandemia está afectando económicamente a todas las industrias, entonces la gente tiende a dar más para volverse indispensable”, señala Regalado.