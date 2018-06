Cuánto pierde el CEO de Intel tras renunciar por relación sentimental no autorizada

Brian Krzanich podría perder cerca de US$ 45.3 millones después de renunciar como máximo ejecutivo de Intel Corp. por infringir la política de no confraternización de la compañía.

Krzanich fue empleado a voluntad, lo que significa que ninguna de sus bonificaciones en efectivo o incentivos fueron garantizados en el caso de que renuncie voluntariamente o sea despedido por una causa.

Como resultado, perderá aproximadamente US$ 7.8 millones de acciones restringidas que se pagan trimestralmente, y US$ 37.5 millones en acciones por desempeño realizadas desde el 2016 hasta 2018. Los valores se basan en el precio de cierre de acciones de US$ 53.46.

Él todavía puede ser elegible para obtener aproximadamente US$ 6.95 millones en compensación diferida, pagos de jubilación y beneficios médicos, de acuerdo con la declaración de poder más reciente de la firma.

Muchas empresas tecnológicas, incluidas Apple Inc. y Amazon.com Inc., emplean ejecutivos a voluntad y no ofrecen pagos especiales en caso de terminación o si se compra la empresa.

De acuerdo con un comunicado emitido el jueves, Krzanich renunció luego que el fabricante de chips descubriera que el CEO de 58 años había tenido previamente una relación consensuada con una persona de la compañía, una violación de las políticas de la compañía con sede en Santa Clara, California.