Personas que lavan autos en malls pagan comisión para trabajar, detectó Sunafil 

En el marco de su función fiscalizadora, inspectores de la Sunafil comprobaron irregularidades en los trabajadores dedicados a lavar autos al interior de los estacionamientos de cuatro concurridos centros comerciales de Lima.

Esta informalidad laboral fue identificada durante el operativo de fiscalización realizado al interior de los centros de lavado de autos, que se encuentran dentro de los estacionamientos de los centros comerciales ubicados en San Isidro, San Miguel, Miraflores y Surco.

¿Qué irregularidades se encontró? La Sunafil detalló que los trabajadores entrevistados mencionaron que pagan una cuota a su empleador para poder trabajar y así ofrecer el servicio de lavado de autos a los clientes.

Asimismo, afirmaron ante la autoridad que son obligados a alquilar las herramientas e implementos que usan en su trabajo.

Sunafil también detectó que l as relaciones laborales son informales, pues no se reconoce la existencia de un contrato de trabajo ni los derechos laborales correspondientes, pese a que cumplen una jornada de trabajo, usan uniforme de la empresa, están sometidos a las órdenes de un supervisor y son sancionados disciplinariamente cuando no acuden a trabajar.

Durante el operativo se verificó que el personal dedicado a lavar autos no está registrado en la planilla electrónica, así como inscrito en la seguridad social por lo que no gozan de derechos laborales.

Ante lo cual comprobó la informalidad dentro de la formalidad aparente de los centros comerciales, a los cuales acuden, mensualmente, más de 60 millones de personas.