Cómo perder el miedo a hablar en público

Quién no quiere convertir su discurso o una pequeña intervención en un momento memorable? Incluso los profesionales más extrovertidos, los reyes de la empatía, sueñan con conseguirlo sin caer en la ridiculez.

Hablar en público es uno de los temas más manidos en el desarrollo profesional y no por ello una asignatura superada. Hasta algunos políticos, a los que se les presupone el don de la oratoria, suspenden cuando tratan de atrapar a su audiencia. Otros tienen su propio estilo para meterse en el bolsillo a su público.

La estrategia

Experta entrenadora en comunicación, oratoria y comportamiento no verbal, Galán recomienda tener claro el principio y el cierre de la charla y dominar el lenguaje no verbal.

Menciona el poder de la postura, "erguida, abierta y equilibrada", para proyectar seguridad. Yen cuanto a la voz, aconseja hacer inflexiones y manejar con soltura el silencio, "que no se llene de muletillas sin sentido", e insiste en la vocalización: "Cuanto mejor te entienden más te atienden".

El secreto de Barack Obama consiste en repetir las palabras para dar énfasis a determinadas ideas o insertar algunas breves pausas. Y dicen de Martin Luther King que la preparación y el ensayo de su I have a dream fue la clave.

No obstante, Mónica Galán Bravo, autora de Método Bravo (Ed. Alienta), reconoce que hasta ese famoso discurso con el que se cerró la marcha por los derechos civiles sobre Washington en 1963, tenía una parte improvisada: "Interiorizar el discurso es fundamental, tanto como lograr un equilibrio entre el cerebro y el corazón, es decir, entre lo que se quiere decir y cómo se dice. Memorizarlo es un error, porque lo más probable es que falle una parte y pierdas el hilo".

Controlar las emociones también es parte del secreto para manejar la situación ante una audiencia, ya sea desde un escenario o en una sala de reuniones. Ese es el objetivo de los talleres de oratoria que desarrolla el actor Stany Coppet para profesionales y directivos basados en la memoria sensorial: "Conectar con determinada experiencia de la vida ayuda a enganchar con el momento y librarse del miedo escénico a través de una rutina de ensayo, como en una obra de teatro".

El método de Coppet consiste en la apropiación de los datos que se quieren transmitir para que resulten importantes para el auditorio: "La gente puede olvidar lo que has dicho, pero no lo que les has hecho sentir".

Según Coppet, a los empresarios y a los políticos les falta ensayar como una rutina de preparación emocional, como si se tratara de una obra de teatro: "Ser un buen comunicador requiere ensayar mucho. Conectar con la audiencia dando algo de ti mismo es clave. Por eso es muy importante tener un método, ciertas herramientas y practicar".

Añade que enganchar al público es una cuestión de emociones y pone como ejemplo a Barack Obama: "El contenido puede ser aburrido, lo que cambia es la entrega. En qué momento se emociona o cuándo va a expresar rabia es lo que marca el ritmo del discurso.

"Una conferencia no es un monólogo, sino una conversación en la que hay que hacer al público partícipe, que sea una parte que analiza y procesa la información es lo que hace que la concentración se quede contigo. No te puedes entregar de la misma forma a todos los públicos, por eso es importante adaptar el discurso a la audiencia, algo muy complicado cuando en el caso de los políticos se trata de todo un país".

Galán también considera fundamental que la audiencia participe, pero sólo cuando está preparada: "A la gente no le importa lo que sabes hasta que no sabe cuánto les importa. Pero nunca hay que pedir al público lo que a ti no te gustaría hacer".

El lenguaje corporal

Que las manos apoyen de forma libre las palabras es, según Galán, el punto de partida para hacer un buen uso del lenguaje corporal. Para demostrar autoridad a través del lenguaje corporal recomienda: la oculésica, "no dirigir la mirada al techo o al suelo, sino fijarla en el interlocutor o en el público"; la expresión facial, "sonríe, es gratis y nos ayuda a preparar nuestro estado interno; los gestos, "deben poder remarcar instantes puntuales"; y el movimiento, "tomar la determinación de aliviar el cuerpo dirigiendo nuestro movimiento de manera voluntaria".

Coppet afirma que es fundamental ensayar y preparar el cuerpo para estar en situación: "Hay que hacer lo posible para ser neutro, como un corredor que hace un sprint sin preparación. Se trata de tener una preparación neurofísica que permia estar listo para este tipo de ejercicio que son los discursos".

Diario Expansión de España

Red Iberoamericana de Periodismo Económico (RIPE)