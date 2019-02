¿Cómo perder el miedo a la entrevista laboral?

Una buena entrevista sin nervios. La entrevista laboral es un espacio donde el reclutador te quiere conocer, saber si calzas con el perfil que la empresa está buscando. ¿Cómo quitar esa presión?

Conversamos con Paola Benedetti, gerente de operaciones y calidad de LHH DBM Perú, sobre este tema y las recomendaciones al buscar un trabajo.

Antes de una entrevista laboral, recalcó Benedetti, es importante prepararse. “La mejor manera de ir a una entrevista es conociéndote. Saber cuáles son tus logros, qué has hecho, qué utilizaste para llegar a ello.”

Sabiendo eso, la especialista aseguró que puedes ir confiado, sonriente y con la mejor actitud. “La mejor estrategia es ser tú mismo pero preparado”

“Otro consejo para las entrevistas laborales es escuchar, muchas veces hablamos y hablamos y el entrevistador también querrá hablar. Tienes que ir enfocado en interactuar.”

Cuando empezamos a buscar un trabajo, según Benedetti, debemos hacer un poco de autoevaluación y definir qué es lo que quiero hacer, cuál es mi objetivo laboral, qué empresa me gustaría, qué tipo de funciones me gustaría y qué tipo de sector.

“Una vez que se tenga en claro eso, se podrá analizar cómo se mueve ese sector. Ese es el punto de partida porque si no sabemos hacia dónde queremos ir, es un poco difícil poder encontrar las oportunidades en el mercado.”

Mencionó también que la mejor manera de adaptarse a los cambios es que estos vengan alineados a tus pasiones a lo que te gusta hacer. “Es importante que cuando buscas un trabajo este no solo va entorno al salario o la cercanía, tiene que ver más con las funciones que desempeñaré.”

Otra cosa importante, es importante acercarse a la red de contactos que han trabajado ahí para saber si es que la cultura calza contigo. Si la cultura de la empresa es muy distinta a ti, va a costarte cambiarte.

Luego de la entrevista laboral, Benedetti explicó que puedes preguntar cuáles son los siguientes pasos, para que la angustia de esperar la siguiente llamada no te gane. “Espera a que ellos te contacten pero si puedes llamarlos. No al día siguiente, no en modo demandante. Los procesos de selección cada vez duran más y aunque creamos que no se mueven, se mueven al tiempo de la empresa.”

Finalmente, recomendó siempre hacer una auditoria de tus redes sociales, el contenido, el nivel de privacidad, comentarios agresivos. Es importante que estés consciente que te van a buscar en redes sociales y que te pueden descartar de un puesto por algún contenido. Además de identificar qué es lo que quieres hacer.