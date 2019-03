Trabajo: ¿cómo pedir un aumento de sueldo?

Si lleva tiempo en el trabajo y se siente valorado, seguramente se ha planteado la posibilidad de pedir un aumento de sueldo. El dinero es una de las grandes fuentes de motivación en el trabajo, así que algo más a final de mes no le vendría nada mal. Sin embargo, no tiene el valor o la confianza de acercarse a su jefe y pedírselo. O, quizá, no sepa cómo hacer formal un pedido de aumento de sueldo, por lo que prefiere dejarlo ahí, sin intentarlo.

Todos sabemos que la vida cada vez está más cara, y con las justas llegamos a cubrir los gastos fijos. En ese sentido, si está queriendo pedir un aumento de sueldo, le dejamos con algunos consejos que le servirán de mucho a la hora de plantearle el tema a su jefe.

Existen una serie de situaciones que son propicias para hacerlo y otras que no. Por ejemplo, no es buena idea hacerlo, cuando sabe que la empresa está pasando por un mal momento económico y está recortando personal para evitar gastos.

Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Para saberlo, preste atención a los siguientes puntos que expone Psicología y mente en su sitio web:

Averigüe el salario medio de su puesto de trabajo

Si ya tiene una idea de lo que se gana en tu sector y concretamente en su puesto de trabajo puede omitir este punto. Sin embargo, si no lo tiene claro, puede averiguar si está ganando menos de lo que debería. Si pregunta directamente a sus compañeros de trabajo es posible que no se lo digan, así que puede utilizar Internet y averiguar cuál es el sueldo medio por el trabajo que desempeña.

Evidentemente, cada situación es diferente, así que después de conocer estos datos, debe valorar su desempeño dentro de la compañía, sus estudios, los años que lleva trabajando allí, etc. y realice una valoración global de lo que percibe.

Presente hechos

Es necesario que también averigüe cómo va la empresa. Si está pasando por un buen momento o no. Si la empresa goza de una buena salud económica y el sector en el que opera está en un buen momento, tiene mayores posibilidades de lograr un aumento de sueldo. Ahora bien, para ganarse a su jefe presente hechos y pruebas, que vea que el dinero que invierte en usted es rentable.

Averigüe el salario medio de su puesto de trabajo antes de pedir un aumento.

Elija el momento adecuado

Debe ser prudente a la hora de pedir un aumento de sueldo, debe evitarlo en casos en los que la organización está pasando por un apuro económico o hay incertidumbre en el sector. También puede ser importante saber si hay otros miembros de la empresa a los que se les ha aumentado el sueldo. Después de investigar, si las condiciones son favorables, adelante.

¿Tiene una mejor oferta?

Sin duda, la mejor estrategia para conseguir el aumento de sueldo es si su superior lo valora y las otras empresas del sector también. Puede que tenga la gran suerte de que hay otras compañías que se han interesado en usted y quieren que trabaje con ellas. Si ya fue entrevistado por otra empresa y quiere contratarlo, y tampoco le importaría irse de donde está actualmente, puede contarle a su jefe la situación y renegociar el contrato que tiene la empresa. Quizá pueda sacarle un extra.

Decida qué hará si sale mal

Antes de entrar en la oficina de su superior para pedir un aumento, piense bien en lo que hará si su respuesta es negativa. Si hace lo que se explica en el punto anterior, debe tener claro que la oferta de la otra empresa es 100 por ciento segura. Si dice que le han ofrecido otro puesto y luego no es verdad, la jugada puede salirle mal.

Pida una entrevista con su superior

Pedir un aumento de sueldo debe ser algo bien pensado y planificado. No se trata de entrar directamente a la oficina del jefe y plantearle la situación tal cual. Tampoco debe plantearle sus ideas cuando se lo encuentra en el pasillo. Pida una cita con él y planifique bien lo que va a decirle.

Use las palabras apropiadas

Pedir un aumento de sueldo puede ser una situación algo incómoda y, por tanto, es importante cómo expone la situación. Lo ideal es que no solo explique lo que aporta, sino que también resalte los logros de la empresa. Por ejemplo: "Me doy cuenta de que la situación económica de la empresa está mejorando. El área ha estado trabajando duro y mis últimas evaluaciones de desempeño han sido excepcionales. Me pregunto si sería posible un aumento de mi sueldo…"

Cuide la actitud

Está bien usar las palabras apropiadas, pero también es importante cuidar cómo lo dice. Debe mantener la calma y ser lo más objetivo posible. Su discurso debe basarse en hechos y evidencias. Si pide un aumento de sueldo, justifíquelo y demuestre que se lo merece.