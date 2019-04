Parece que las mujeres ricas toman cada vez más las decisiones

Las mujeres ricas significan grandes negocios para algunos de los gestores de riqueza más grandes del mundo.

Las mujeres controlan aproximadamente US$ 14 billones en activos en EE.UU., lo que es comparable con la combinación del PBI de China e India . Según Andy Sieg, presidente de la unidad de gestión de patrimonio Merrill Lynch de Bank of America Corp., los asesores financieros no las atienden.

La industria necesita perfeccionar sus servicios para reflejar el creciente poder de las clientas, dijo Shelley O’Connor, codirectora de gestión de patrimonios en Morgan Stanley.

"Es tan importante que las empresas escuchen lo que las mujeres quieren", al mismo tiempo que aumenta la diversidad entre sus asesores y gerentes de sucursales, dijo O’Connor en una conferencia el jueves en Naples, Florida. "El éxito de la administración de patrimonio en los próximos años depende de asegurarnos de que todos nos parecemos a los clientes y las comunidades a las que servimos".

Las mujeres son cada vez más educadas, viven más que sus cónyuges y heredan el dinero de sus padres, dijo Sieg en una entrevista. Estos cambios demográficos son cada vez más pronunciados, dando a las mujeres una mayor autoridad en las decisiones financieras, dijo.

Los representantes de UBS Group AG, Raymond James & Associates, Ameriprise Financial Inc. y Charles Schwab Corp. también hablaron sobre la diversidad étnica y de género ante una audiencia de aproximadamente 250 administradores de patrimonio.

"Cada vez más, la mujer es la que toma las decisiones en la pareja", dijo Sieg, cuyo negocio logró un récord de 17,625 nuevas relaciones con clientes en el primer trimestre. "Podría decirse que es la tendencia más poderosa en nuestra industria".