Pago con recibos por honorarios, una bomba de tiempo para las empresas

Una contingencia que se convierte en bomba de tiempo. El pago con recibos por honorarios se da puntualmente en casos de locaciones de servicio, lo que quiere decir prestación de forma autónoma de algún servicio o persona. Sin embargo, viendo la realidad nacional, muchas empresas usan esto para encubrir relaciones de trabajo.

Julio Sanchez Pacheco, asociado de NPG Abogados conversó con Gestion.pe sobre esto y dio algunos detalles de cómo reclamar derechos laborales en caso le paguen mediante esta modalidad.

“Si pensamos en un contrato como locación de servicios, lo único que se paga es la retribución mensual. No gratificación, CTS, vacaciones y tampoco impuestos a la renta. Por ello muchas empresas utilizan esta forma para encubrir las relaciones de trabajo. Es ahí donde surgen los problemas”, acotó.

Para el especialista tenemos derecho a reclamar cuando la relación civil se ha desnaturalizado. Eso quiere decir, si es que hay carácter subordinado.

“Por ejemplo: sigo las órdenes, sigo sus direcciones, hago la prestación con los materiales que esta persona me da como el correo electrónico, carné, etc. Caso contrario, sería que la prestación sea de forma autónoma, es decir que no tenga ningún tipo de grado o dependencia frente a la persona que me está contratando para prestación de servicios.”, precisó.

¿Cómo se calcula este pago? “Si reúnes todos lo de la subordinación, te corresponderían los beneficios sociales. Ahora, cuánto te correspondería será cada año trabajado dos gratificaciones, así como tu CTS. Ahora si es que luego del tiempo trabajado, no gozaste de vacaciones se vería el pago de estas y por no gozarlas sería una triple indemnización. Cerca de S/6 mil soles en el caso hayas trabajado con un sueldo de S/1 mil mensual.”

La denuncia es simple, según explicó Sanchez, se opera desde la Sunafil. Ahí se ingresa la denuncia y esta entidad seguirá las inspecciones correspondientes.

“Existe una protección al despido arbitral. Ahora si vas a reclamar tus beneficios sociales a Sunafil, la protección la tendrás siempre. Esto se realizará entre 48 horas a 72 horas.”

¿El pago con recibos por honorarios es una bomba de tiempo para las empresas? “Definitivamente, si es que estamos frente a una relación de trabajo y la estamos encubriendo con una locación de servicios estamos generando contingencia. Ahí lo que está sucediendo es que la empresa no tiene conocimiento real de lo que sucede en su planilla. Piensa que abarata costos, pero ante una reclamación judicial posiblemente venga de la mano con una sanción de Sunafil.”, destacó

Finalmente, Sanchez señaló que todo esto se rige mediante el principio Primacía de la Realidad, qué significa, que no va a importar lo que digan los documentos. Lo que importa es lo que sucede en realidad.

“Yo puedo tratar de ocultar una relación de trabajo con un contrato firmado pero en aplicación de principios, es una relación y por ende tienen que pagarse todos los derechos laborales.”, finalizó.