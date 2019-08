Los perfiles técnicos en el mercado nacional se encuentran fuertemente ligados a las carreras de ingeniería y los salarios en este sector han percibido un incremento del 30%, según un reporte de la consultora Page Group.

Respecto a dicha área, existen dos escenarios muy diferentes en cuanto a los perfiles requeridos, en el sector público y en el privado. Así, en el sector privado, se requiere que los candidatos, además de tener una buena base técnica y conocimientos sólidos sobre los proyectos a ejecutar, evaluar y supervisar; sepan liderar al personal, manejar situaciones complicadas, tengan tolerancia ante posibles frustraciones, sepan trabajar bajo presión, entre otros.

Del otro lado, en el sector público, los requerimientos son distintos. Aquí se tienden a establecer fundamentos poco flexibles en cuanto a la selección de personal en las licitaciones, basándose principalmente en el curriculum vitae, así como en la experiencia técnica que tengan los candidatos.

“Específicamente en el sector de ingeniería, lo que suele encontrarse son algunos perfiles tan específicos y especializados que no se toman en cuenta las habilidades blandas, convirtiéndose esto en un riesgo, ya que el candidato podría no asimilar la cultura de la organización, tener un manejo no adecuado de equipos, entre otros”, dice Valeria Allemant, Senior Consultant de Page Personnel, de Page Group.

“En cuanto a cómo vemos los siguientes años en el Perú, hay expectativa de reactivación de proyectos de distintas índoles, principalmente infraestructura y minería. Sin embargo, existe una preocupación generalizada en el sector por la poca flexibilidad del Estado y la escasez de profesionales que cumplen con sus requisitos, generando la duda de si habrán suficientes perfiles técnicos para cubrir la demanda de los proyectos en los próximos años”, señaló Allemant.

En cuanto al salario de los perfiles técnicos en el mercado actual, hay sectores como en el caso de Ingeniería en donde varía dependiendo del subsector y otros factores claves como la especialización, el tamaño de los proyectos, número de personas en el equipo, años de experiencia, entre otros; que van incrementando la remuneración, aproximadamente en un 30%.

Así, para Mauricio Gotuzzo, Manager en Michael Page, existen casos en los cuales la posición solicitada es muy específica y los requerimientos por parte del estado tan exigentes, que se necesitan hacer búsquedas internacionales, provocando que las empresas incurran en mayores gastos al traer candidatos desde otros países.

"En estos casos, se cubre la educación de los hijos, la vivienda y gastos familiares varios. Por otro lado, en el sector privado existe mayor flexibilidad y es donde se valora mucho nuestra asesoría en cuanto a los perfiles, para poder encontrar a las personas que cumplan tanto con el lado técnico como con las habilidades de gestión que calcen con la cultura de la empresa”, comentó.

Algunas de las problemáticas que ha podido identificar PageGroup en los sectores de ingeniería y construcción, está el que muchas empresas son multadas por no tener al personal listo para el inicio del proyecto y otras por problemas de falsificación de documentos por parte de los candidatos. Por otro lado, al no haber una gran cantidad de proyectos activos hoy en día, se pierden perfiles con potencial al no haber dónde colocarlos.