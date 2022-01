El cambio al trabajo remoto para empleos bien remunerados se acelerará este año, según un nuevo informe, desafiando a las autoridades que están desesperadas por traer a los trabajadores de regreso y reactivar sus economías.

Más de una cuarta parte de todos los puestos profesionales en Norteamérica, concentrados en gran medida en Estados Unidos, serán remotos a fines de este año, en comparación con el 18% a fines de 2021, según Ladders Inc., un sitio de empleos que pagan al menos US$ 100,000. Esto significa que más de 20 millones de empleos no volverán a la oficina después de la pandemia, dijo Ladders.

Los planes de regreso a la oficina se han retrasado en ciudades de todo el país debido a la variante ómicron, y algunos empleados han estado trabajando desde casa desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos en marzo del 2020. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, han implorado a los trabajadores que regresen, pero los empleadores de ambas ciudades están diciendo a su personal que se quede en casa.

“Este cambio de vida hacia el trabajo remoto está avanzando incluso más rápido de lo que nadie pensó”, dijo el director ejecutivo de Ladders Inc., Marc Cenedella, en el informe. Los que predicen que los trabajadores regresarán a las oficinas se “engañan a sí mismos”, sostuvo.

Las oportunidades de trabajo remoto están creciendo especialmente en los campos que hacen hincapié en las habilidades técnicas y organizativas, dijo Ladders. Suelen ocupar puestos de ingenieros y directores de proyectos y productos.

Un informe publicado el martes mostró un récord de 4.5 millones de estadounidenses que renunciaron a sus empleos en noviembre, lo que pone de manifiesto la persistente rotación en el mercado laboral. Las renuncias han ido en aumento a medida que los empleadores ofrecen ventajas como salarios más altos y acuerdos laborales flexibles para atraer nuevos talentos.

Desde el comienzo de la pandemia, Ladders ha hecho un seguimiento de los datos de trabajo a distancia de las 50,000 empresas más grandes de Norteamérica, y no solo de las que tienen anuncios en su sitio. Antes del COVID, solo un 4% de los puestos de trabajo remunerados con seis cifras estaban disponibles a distancia, según señala la empresa en su informe trimestral.