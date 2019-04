Ocho charlas TED que podrían cambiar su vida

TED es una organización sin fines de lucro estadounidense, ampliamente conocida por su congreso anual (TED Conference) y sus charlas (TED Talks) que cubren un amplio espectro de temas que incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento.

Hay miles de charlas TED disponibles en línea para consulta y descarga gratuita que podrán ayudarlo en el camino para cambiar su estilo de vida y pensamiento sin necesidad de ir a una terapia. Los oradores de este popular evento cubren todo, desde bucear en cuevas hasta injusticias raciales.

Una reciente conversación entre varios usuarios de Reddit, destaca algunas importantes conferencias de TED que llegaron a cambiar sus vidas. Como ayuda, queremos compartir con usted las ocho mejores charlas que resaltaron estos usuarios en la red social. Tal vez, al igual que ellos, le suceda lo mismo a usted.

1. "Inside the Mind of a Master Procrastinator" por Tim Urban

"Resolví mirar el calendario de mi vida todos los días durante 90 días, y me puso en marcha para hacer algunas cosas", afirmó el usuario de Reddit ‘intensely_human’ de esta charla del popular bloguero autor del sitio Wait But Why.

2. "Depression, the Secret We Share" por Andrew Solomon



"Nos enseñan de muchas maneras que debemos resistir y perseverar. Algunas cosas no deben soportarse. Algunas cosas no pueden superarse de esa manera. Buscar ayuda no es cobardía o debilidad, es darse cuenta de que tiene valor y es digno del apoyo de otros en su recuperación". Decenas de usuarios que habían luchado con la enfermedad mental estuvieron de acuerdo con Solomon.

3. "The Power of Vulnerability" por Brené Brown

Este es uno de los TED Talks más vistos por una razón. El usuario ‘Jeratain’ afirma que incluso llevó a su matrimonio. "No puedo recomendar esta charla TED lo suficiente", dijo entusiasmado.



4. How One Tweet Can Ruin Your Life" por Jon Ronson



"Fue asombroso escucharlo diseccionar de manera sucinta cómo, en un abrir y cerrar de ojos, todos estamos dispuestos a destruir la vida de alguien por un pequeño error", insistió el usuario ‘the_desert_fox’ de esta charla del periodista británico. Varios otros en la conversación recomendaron altamente los libros de Ronson.

5. "I Was Almost a School Shooter" por Aaron Stark



El usuario ‘Rapscapadoo’ recomienda este "tearjerker" sobre el poder de la amistad en el que Stark "habla sobre los horribles abusos que sufrió durante su crecimiento. Luego habla sobre el plan que él elabora para disparar a la escuela, cómo obtiene el arma y luego el amigo aparece y cambia de opinión".



Otro usuario, ‘LordOryx’, notó que esta cita de la charla se ha quedado con él: "Ama a la persona que menos lo merece, porque es la persona que más lo necesita".

6. "The Power of Introverts" por Susan Cain

Este no es solo el cambio de vida para los tipos más tranquilos. "Me hizo (extrovertido) darme cuenta de que mi hijo pequeño no tenía un trastorno de conducta, solo es un introvertido en un mundo de extrovertidos, y esa es una manera hermosa de ser. ¡Me encantó!", dijo Cain.



Los introvertidos, por supuesto, lo avalan también. "Me obligué a superar mis límites por mucho tiempo porque era lo que pensaba que tenía que hacer para tener amigos y una vida social y simplemente existir de la manera 'correcta'… Todo lo que estaba logrando era agotarme, pero al ver esa conversación realmente llegué a casa y entendí que está bien disfrutar de estar solo tanto como yo disfruto de la gente ", escribió ‘Frickeneh’.



7. "Cómo usar una toalla de papel", Joe Smith

No todos los cambios en la vida que se atribuyeron a TED Talks fueron trascendentales. Varios Redditors recordaron con entusiasmo esta charla de cinco minutos porque cambió la forma en que usaban las toallas de papel para siempre. "Ahora es imposible para mí no intentar mover mis dedos 12 veces después de lavarme las manos antes de usar media hoja de toalla de papel para secarlas el resto del camino", informa DaveBeard. "Uso esa información todos los días", acuerda cnewman11.



8. "How to Use One Paper Towe" por Chimamanda Ngozi Adichie



"Lo vimos en la escuela y me hizo darme cuenta de lo injusto que es juzgar a alguien basado en las apariencias. Y que mis "historias individuales" eran de otras personas", recordó el usuario ‘Mzcilade’ sobre la charla del renombrado novelista.