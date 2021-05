La obstrucción a la labor inspectora, el no pago de remuneraciones, el no respetar la jornada de trabajo y el no depositar la Compensación por Tiempo de Servicios son las causales de multas más frecuentes ante la Sunafil, indicó dicha entidad a Gestión.

De acuerdo con la fiscalizadora, en los últimos 4 años, sancionaron a 45,915 empresas por obstruir a los inspectores de Sunafil, a otras 23,558 por no pagar remuneraciones, a 20,617 por no respetar las jornadas de trabajo y a otras 18,309 por no depositar la CTS a sus trabajadores.

Otras conductas frecuentemente sancionadas incluyen no contar con planillas regularizadas, no pagar bonificaciones no remunerativas, no contar con seguridad social para sus trabajadores y no cumplir con la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (ver tabla).

Sunafil además señaló que, desde el año 2017 al 2021, se realizaron un total de 309,383 inspecciones, de las cuales 225,128 se originaron en denuncias de trabajadores. Este año ya se registraron más de 20,000 denuncias.

Multas

Al respecto, la Sunafil indicó que, en el año, ya van emitiendo un total de 3,934 resoluciones de multa en primera instancia, por un total de S/ 224′829,862.

Dicho monto por cobrar ya es mayor que el del 2020 (S/ 188 millones) y 2019 (S/ 152 millones). Sin embargo, es necesario considerar que muchas de las multas emitidas este año vienen de investigaciones que se abrieron el año pasado.

En ese sentido, en los últimos cuatro años, Sunafil emitió 22,027 resoluciones en primera instancia, por un monto de S/ 699′816,038.

Además, la entidad ya confirmó otras 1,162 multas en segunda instancia, por un total de S/ 66′308,092. Por otro lado, se logró incorporar a 103,072 trabajadores a la planilla formal en lo que va del año. Esta cifra ya supera la del total del 2020, año en el que se formalizaron a 102,311 trabajadores y es el cuádruple de los trabajadores formalizados en el 2018.

Subsanación

A principios de abril, Sunafil indicó que 9 mil empresas declararon no contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo, conducta por la cual podrían ser sancionadas con multas de hasta S/ 114,928.

Según la entidad, solo 864 empresas van subsanando esta infracción.