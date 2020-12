“No hay plata, la recaudación se ha venido abajo”, dijo el presidente de la República Francisco Sagasti al ser consultado sobre la quejas de los trabajadores CAS y los bonos COVID para el personal de salud del Estado.

“Recordemos que la recaudación se ha caído 30%. No hay plata, la recaudación se ha venido abajo, eso está clarísimo. Estamos haciendo un enorme esfuerzo. Nos endeudamos y nos critican por hacerlo, pero felizmente tenemos cierta credibilidad en los mercados. No se puede hacer todo a la vez, a lo mucho tengo un mes y una semana como presidente”, dijo el mandatario en entrevista con radio Exitosa.

Añadió “hará lo que se pueda hacer, pero que se resuelva el problema de todos los trabajadores CAS en el sistema de salud, eso va a tomar mucho más tiempo y eso no se va a poder hacer en el poco tiempo que tendré”.

Recordó que el sistema CAS tiene una serie de desventajas para el trabajador. “Me he quedado sorprendido ya que al preguntar a los trabajadores CAS si quieren integrase (trasladarse al régimen 728) me han dicho que prefieren la libertad que le da un contrato temporal de poder irse a otro trabajo, eso se aplica a algunas personas, pero no a todos”.

Mencionó que el 60% de los trabajadores de salud no está participando activamente de la fuerza laboral debido a que forma parte de la población vulnerable. “Tengo que agradecer el enorme esfuerzo de los trabajadores de salud y también de las fuerzas policiales”, puntualizó.