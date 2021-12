Por Andreas Kluth

No es fácil ser mujer. Pero muchas veces tampoco lo es ser hombre. El mundo está cambiando más rápido que nunca y, con él, también lo hacen las nociones de masculinidad. Muchos hombres se sienten desamparados, para bien o para mal.

Si usted es James Bond, tomará este cambio con calma y pasará sin ningún esfuerzo, a través de algunas encarnaciones intermedias, desde la versión Sean Connery de la masculinidad a la variedad más vulnerable y compleja de Daniel Craig. Pero, ¿cuántos hombres de la vida real tienen un 007 interno que canalizar?

La realidad para muchos de los que no son necesariamente machos alfa es más sombría. En Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de contabilizar una cifra récord de muertes por sobredosis de drogas: más de 100,000 en un año y aproximadamente el doble que en el 2015. Y cerca del 70% de los fallecidos eran hombres.

En China, el Gobierno está preocupado por una “crisis de masculinidad”, ya que los niños de la nación supuestamente se vuelven afeminados, sea lo que sea que eso signifique hoy en día. Los educadores reflexionan sobre cómo fortalecer el “espíritu yang”, como en el yang masculino que complementa la fuerza yin, más femenina, en el taoísmo.

Algunos expertos en Alemania utilizan exactamente la misma frase —una “crisis de masculinidad”— para describir la situación de los hombres en lo que solía ser la Alemania Oriental comunista. Durante décadas después de la reunificación en 1990, las mujeres del este se trasladaron al oeste o se casaron con hombres occidentales, dejando a muchos de los hombres de la región solteros, frustrados y alienados.

Puede que la reunificación y sus descontentos sean una situación única, pero parece que hay algo más general en la modernidad que puede socavar y amenazar la virilidad. Consideremos, por ejemplo, cómo un vector particular de cambio está golpeando la masculinidad: la automatización de la fabricación con robots.

En general, considero que los robots son una ventaja. Hacen que la producción sea más eficiente y, por lo tanto, todos estemos mejor. Pero incluso las cosas buenas no suelen ser buenas para todos. Con la automatización, los perdedores son los obreros que hacían lo que ahora hacen los robots. Y esos trabajadores son mayoritariamente hombres. No soy yo el que lanza estereotipos, sino que se trata de estadísticas concretas.

En cambio, los empleos del sector de los servicios, y especialmente aquellos en los que se valoran las “habilidades sociales”, no se ven amenazados por los robots, al menos no todavía. Y aquí las mujeres parecen tener una ventaja estadística. En las economías en las que se utilizan mucho los robots, a los hombres obreros les resulta más difícil, en promedio, mantener o encontrar un buen empleo, mientras que a las mujeres, en general, les va mejor.

Esta bifurcación en las perspectivas de hombres y mujeres se traduce en una reducción de la brecha salarial que tradicionalmente favorecía a los hombres. En general, eso es algo bueno, por supuesto, ya que conduce a recompensas justas: igual salario por igual trabajo. Pero la desaparición de la brecha salarial también tiene efectos secundarios, como explicó el fallecido Gary Becker, premio Nobel de Economía.

En “A Theory of Marriage”, publicado en 1973, introdujo la noción de que la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres reduce el valor del matrimonio para las mujeres. En la época en que los chicos ganaban mucho más y las chicas ganaban una miseria, tenía sentido, al menos económicamente, “especializarse” en un hogar formado por un marido que trabajaba y una mujer, y quizás hijos. Sin embargo, una vez que las mujeres ganan mejores sueldos, ya no se benefician mucho amarrándose a un hombre, al menos no de la misma manera.

La consecuencia de la lógica de Becker debería ser un mercado bajista observable en el valor matrimonial de los hombres, lo que llevaría a menos matrimonios y menos nacimientos dentro del matrimonio (aunque no necesariamente menos nacimientos en general). Y así parece. El país del carbón de los Apalaches, por ejemplo, tuvo un auge en la década de 1970 y una caída en la de 1980. Como se predijo, las tasas de matrimonio y los nacimientos dentro del matrimonio aumentaron en la década de 1970 cuando a los mineros del carbón (en su mayoría hombres) les fue bien, y luego disminuyeron en la década de 1980 cuando tuvieron dificultades.

Massimo Anelli, Osea Giuntella y Luca Stella son investigadores de la Universidad Bocconi de Milán, la Universidad de Pittsburgh y la Universidad Libre de Berlín, respectivamente. Utilizando datos de Estados Unidos, descubrieron que cuanto más transformaba la robótica la industria manufacturera en una región determinada, menores eran las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres. Los matrimonios disminuyeron y aumentaron los divorcios y la convivencia. La fertilidad conyugal también se redujo, mientras que los nacimientos fuera del matrimonio se incrementaron.

No hay nada intrínsecamente bueno o malo en estas correlaciones y tendencias. Solo significan que las sociedades están cambiando. Pero el cambio es difícil para la gente. Y los hombres, a medida que pierden los roles que sus padres y abuelos podrían haber considerado evidentemente masculinos, parecen correr un riesgo especial.

Uno de ellos es que sean víctima de los demagogos de extrema derecha. En el este de Alemania, la frustración masculina es sin duda una de las explicaciones del ascenso del partido populista Alternativa para Alemania. En Estados Unidos, las regiones con muchos robots se encuentran entre las que el trumpismo es más fuerte.

Un fenómeno relacionado es el movimiento misógino “incel” de hombres que se autodenominan “célibes involuntarios”. A menudo se radicalizan en internet, culpan a las mujeres de su baja condición y difunden teorías conspirativas. En California, Florida y Toronto, los “incels” han protagonizado matanzas.

El mejor consejo para los hombres individualmente parece ser dar la bienvenida a la evolución de la masculinidad como una liberación: dejemos de preocuparnos por ella y fluyamos con ella. Pero, para las comunidades y las sociedades, el cambio de la masculinidad conlleva peligros. Este discurso chino sobre el fortalecimiento del espíritu yang parece cursi e incorrecto. Aun así, vale la pena recordar que el yin y el yang deben estar en equilibrio para que haya armonía.