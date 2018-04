Niños que se hicieron millonarios antes de culminar el colegio

- / -

FOTO 13 | 13. Maddie Bradshaw A los 10, Maddie Bradshaw quería decorar su locker. Como no había nada en el mercado que la interesara, empezó a decorar tapas de botellas. Maddie se convirtió en la fundadora y presidenta de M3 Girl Desings, presentada en Shark Tank, y escribió su propio libro “Maddie Bradshaw’s You Can Start a Business, Too!”. Sin embargo, aunque M3 se convirtió en un negocio multimillonario, parece haber sido demasiado para la familia Bradshaw quienes decidieron cerrar el negocio desde entonces.