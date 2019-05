Los niños más exitosos tienen padres que desempeñan estos roles, según investigador de Harvard

La crianza de los hijos es uno de los roles más difíciles que pueden desempeñar los padres, ya que requiere de mucha dedicación. Y es que la responsabilidad de cuidar y educar a sus pequeños, tiene que ir a la par con las actividades diarias que realizan en el trabajo o en el hogar. Entonces, surge la interrogante: ¿cómo puedo criar a un niño exitoso?

Para dar una respuesta que ayude a los progenitores, Ronald Ferguson, profesor de Harvard y autor de “La fórmula: Desbloqueo de los secretos para criar niños altamente exitosos”, dio a conocer algunos roles que podrían realizar. Esto tras una investigación que hizo junto a Tatsha Robertson en la que estudiaron los diferentes estilos de crianza en la que incluyeron al funcionario electo estatal más joven del país y a la madre de los CEOs de YouTube y la compañía de genética 23andMe.

El resultado fue que existe ocho roles parentales que conforman la fórmula para la crianza de los hijos, publicó Business Inside .

1. El “compañero de aprendizaje temprano”

Antes de comenzar la escuela, los padres deben interesarse en que sus hijos aprendan a una edad temprana. Debido a que captan más rápido las cosas se le puede enseñar algo nuevo todos los días. Así podemos encontrar a menores que pueden leer palabras básicas en el jardín.

Los niños tienen que aprenderse a sentirse seguros desde pequeños. (Foto: Freepik)

2. El “ingeniero de vuelo”

El padre debe supervisar el entorno de crecimiento de su hijo, asegurándose de que está obteniendo lo que necesita e interviene cuando no lo está. Esto no quiere decir que se convierta en un “padre helicóptero”; es decir, que se involucre demasiado en la vida de su niño, no permitiéndole desarrollar relacione independientes.

3. El “fijador”

A pesar de la falta de recursos, el padre se asegura que su niño no pierda la oportunidad para que se desarrolle plenamente. “Los padres podrían estar viviendo en la pobreza, pero si ven una oportunidad que consideran esencial para el éxito de sus hijos en la escuela o en la vida, caminarán por las paredes para conseguirlo”, dice Ferguson.

4. El “revelador”

Son los que ayudan a descubrir el mundo y ampliar la visión de sus pequeños llevándolos a museos, exhibiciones, bibliotecas, etc.

5. El “filósofo”

Aquí los padres ayudan a los menores a encontrar un propósito, haciéndoles preguntas de la vida profunda sin subestimarlos.

Los niños deben ser incentivados para investigar y descubrir nuevas cosas. (Foto: Freepik)

6. El “modelo”

Es cuando los padres tienen claro qué valores son importantes para ellos y desean que sus hijos los aprendan. Por ello trabajan en transmitirlos.

7. El “negociador”

En este rol, explica Ferguson, el niño aprende a ser respetuoso mientras se defiende a sí mismo y en lo que cree, especialmente frente a aquellos con poder y autoridad.

8. La “voz de navegación GPS”

Ferguson describió esto como “la voz de los padres en la cabeza del niño después de que el niño se fue de su casa, entrenando al adulto joven a través de nuevas situaciones en la vida”.