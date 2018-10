¿Cómo negociar el salario en una entrevista?

FOTO 2 | 2. Descubre qué necesitas incluir Los currículos deben tener seis componentes principales: un encabezado e información de contacto, resumen profesional, sección de habilidades, experiencia laboral, educación y experiencia adicional. Aquí hay un resumen breve de lo que es cada rubro y consejos sobre cómo aprovecharlos al máximo: Encabezado e información de contacto: la parte superior de tu currículum (o la que sea la parte más destacada) que contenga tu nombre e información de contacto. Consejo profesional: piénsalo dos veces antes de incluir tu dirección postal. Muchas veces es innecesaria y puede perjudicar tus posibilidades de calificar a una entrevista si vives lejos de donde está el puesto. Resumen profesional: descripción breve de una a tres oraciones, que resume quién eres, qué haces y por qué eres una buena opción para el trabajo que buscas. Consejo profesional: evita las descripciones como "trabajador", "motivado" y demás términos vagos y genéricos. Céntrate en las habilidades y logros que te distinguen. Habilidades: una lista de las competencias clave que posees y que te ayudarán a hacer el trabajo que estás solicitando. Consejo profesional: ¿No te decides sobre qué habilidades incluir? Revisa la descripción del trabajo que buscas para ver qué talentos son las más importantes. Experiencia laboral: una lista de los diferentes títulos que has obtenido, los lugares en los que has trabajado y los logros que ha logrado. Consejo profesional: al escribir estos puntos en viñetas, usa el formato STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) para no solo describir lo que hiciste en un trabajo anterior, sino qué tipo de impacto tuviste. Educación: detalles sobre el nivel de preparación que has alcanzado, dónde estudiaste y qué cursaste, entre otros.