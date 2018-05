Mujeres y Networking: ¿qué pasa cuando 100 emprendedoras se juntan a hacer negocios?

No es novedad el decir que, a pesar de los diversos avances que las mujeres peruanas han alcanzado sobre sus derechos, existen aún muchas limitaciones en el ámbito económico y profesional. Seguimos viendo que la brecha salarial es un problema latente: los hombres ganan 23% más que las mujeres en Lima -lo cual significa que ellas estarían trabajando gratis 113 días al año- y solo el 34% de los cargos directivos son ocupados por mujeres.



Sin embargo, las ganas y el talento no han desaparecido. El 75% de los emprendimientos en el país le pertenece a las mujeres, y aunque aun esto no se ve reflejado en sus cuentas bancarias, existen iniciativas para impulsar el networking entre emprendedoras. Una de ellas la realizó Mujeres Turbo el sábado pasado.

Mujeres cheleras y networking

“Prometo encontrar una socia para mi proyecto y salir con 90 tarjetas de contacto”, exclamó Cristina Sánchez, una de las cuatro fundadoras de Mujeres Turbo, ante el público que la observaba. Las cien mujeres reunidas respondieron al unísono: ¡sí, prometo! Así se dio inicio al “ Mujeres cheleras y networking – versión turbo”, evento que se organizó en conjunto con la Cervecería Barbarian.



En este fullday, llevado a cabo en la planta de la cervecería en Huachipa, se dieron cita un centenar de mujeres de diversas edades y rubros para compartir experiencias sobre sus propios negocios y establecer redes de contactos. Todo, como era de esperarse, con una ‘chela’ en la mano.



“Yo represento a las mujeres de Huancayo que son full 'chamba' y creativas. Me voy con nuevas ideas para compartir con otras chicas que quieran emprender”, comentó Nancy Saavedra Mallma, quien vino desde Huancayo para el evento.



El fullday contó con diversas dinámicas de networking y charlas sobre coaching y búsqueda de fondos para sus iniciativas. Como cierre de la actividad se realizó un minicampeonato con Beer Pong Perú, y después de ocho horas y 150 litros de cerveza artesanal, el día culminó con un gran fin de fiesta. “De este modo corroboramos que la revolución femenina para las emprendedoras ha empezado y no va a parar, pues las mujeres ya le están metiendo turbo”, afirma el colectivo.

Mujeres Turbo

Las fundadoras de Mujeres Turbo junto a otro colectivo femenino. Las fundadoras de Mujeres Turbo junto a otro colectivo femenino "Mujeres Estresadas". Siara Horna Fotografía

Para las Mujeres Turbo, crear estos espacios en un contexto donde existen diversas manifestaciones de violencia hacia las mujeres -físicas y psicológicas- es necesario para empoderarlas en múltiples niveles.



Uno de ellos es el sector económico, que para estas mujeres solo podrá ser alcanzando abriendo nuevos espacios de capacitación, creando comunidad y valorando las iniciativas lideradas por mujeres.



De esta manera, las Mujeres Turbo han querido tratar estos temas de forma creativa e innovadora, rompiendo los esquemas tradicionales de los eventos de negocios.