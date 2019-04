Las mujeres que apoyan y se apoyan en otras mujeres son más exitosas, según estudio

¿Quién dijo que las mujeres no pueden apoyarse entre ellas para triunfar? En un mundo donde el papel de la mujer ha alcanzado protagonismo en diversos ámbitos de la vida, en especial en lo que se refiere a su entorno laboral y profesional, el pensamiento para salir adelante no solamente se basa en la competitividad, ahora está más orientado en la “canalización del poder de la colaboración”.

¿Qué es la canalización del poder de la colaboración?

Es crear un círculo de contactos para que una persona pueda apoyarse o brindar ayuda a quienes están pasando situaciones que experimentó en algún momento de su vida laboral o profesional; de esta manera, se contribuye a que logren el éxito en lo que están emprendiendo.

Aunque todos los profesionales tengan una red, independientemente del sexo, las mujeres destacan por tener un círculo interno más cercano, lo que le da mayores posibilidades de obtener mejores cargos y sueldos, según un estudio publicado por Harvard Business Review. Esto revela que los lazos que establecen son más duraderos y pueden ser usados en cualquier momento. Esta ideología se basa en “El poder del paquete: las mujeres que apoyan y se apoyan en otras mujeres pueden ser más exitosas”.

¿Por qué ocurre esto?

Cuando una mujer desea convertirse en líder enfrenta obstáculos que le impiden seguir, pero gracias a las conexiones que tiene con otras mujeres podrá salir adelante. El estudio sugiere que una forma de superar las adversidades es compartiendo las experiencias de quienes pasaron una similar situación. Llevando a todas a lograr el éxito.

Jocelyn Greenky, experta en política y cultura de oficina y CEO de Sider Road, señala que han creado “círculos de confianza” entre ellas para “cuidarse las espaldas unas a otras”. Por su parte, Laura McGee, CEO de Diversio, quien utiliza la inteligencia artificial para ayudar a las empresas a superar los desafíos de la diversidad, menciona que la canalización del poder de la colaboración ayuda a desarrollar relaciones profesionales sólidas con otras mujeres.

¿Cómo cultivar una red cercana de mujeres profesionales?

Replantear lo que es hacer una red. Así lo aconseja Gail Tifford, directora de Marcas de WW, anteriormente Weight Watchers. “El sólo hecho de que la red tenga la palabra “trabajo” crea presión en las mujeres, quienes sienten que es algo que tienen que hacer y se estresan. Simplemente ponerse en un entorno que le brinde la oportunidad de reunirse con compañeros para conocerse y compartir experiencias puede cambiar el juego. Y es probable que, si hace conexiones significativas, sean las que durarán toda la vida”.

Prioriza la construcción de relaciones. Establezca lazos con personas que le ayudarán a crecer y de vez en cuando tómese un tiempo para contactarlas y conversar con ellas. “Para establecer estas conexiones, primero debe decidir si es importante para usted”, dice Erica Keswin, autora de Bring Your Human to Work y fundadora del Proyecto Spaghetti.

Sé una persona activa. Linda Yaccarino, Presidenta de Publicidad y Asociaciones en NBCUniversal, recomienda buscar a personas que uno admira para solicitarle consejos.

Apoyo mutuo y constante. Según Shine Theory, cuando ayudas a otra mujer a levantarse, todas brillamos. Basándonos en esto, Rebecca Wiser, cofundadora y directora de comunicaciones de Womaze, una aplicación centrada en el empoderamiento de las mujeres, dice que, además de apoyarnos entre nosotras, debemos destacar todo lo bueno que pueden hacer.

Conoce a tu equipo. Pam Kaufman, presidenta de Viacom / Nickelodeon Global Consumer Products, comparte el consejo que recibió una vez: “Richelle Parham, la antigua CMO de eBay que se sienta en el consejo de Best Buy, me preguntó ¿quién está en su equipo? No se refería a las personas que manejaba, sino a las que tenía en mi vida profesional que servían como mi red de apoyo”. Contó que desde esa vez formó su propio escuadrón; es decir, la gente con la que podía intercambiar ideas, pedir consejo, entre otros. “Es increíble ser parte de un grupo de mujeres que quieren que seas la mejor y que te ayuden activamente para tener éxito”.