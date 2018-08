MTPE: El 64% del empleo formal en el sector privado se basa en el contrato temporal

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) alertó que la contratación laboral a plazo fijo (contrato temporal) se ha extendido a más del 60% de los trabajadores formales en el sector privado.

En concreto tras un análisis realizado a su planilla electrónica, el ministerio advirtió que el 64% del empleo formal del país se basan en contratos temporales al 2017 . (Ver cuadro) "Esta situación se agravó en los últimos años, considerando que en el periodo 2008 – 20117 esta incidencia creció de 56% a 64%", refirió el viceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros.

Mientras que la contratación a plazo indeterminado, por el contrario s e redujo en ocho puntos porcentuales de 44% el 2008 a 36% el 2017 . "Sigue siendo importante, poco más de un tercio de la ocupación formal del país, pero claramente tiene una incidencia menor respecto a la totalidad de empleo formal", precisó Cuadros.



(Fuente: MTPE)

Respecto al tamaño de las empresas, dentro del sector formal el análisis del MTPE reveló que las empresas de 101 a más trabajadores siguen concentrando a más de la mitad de los trabajadores privados formales.

"Cerca del 57% de los trabajadores formales en el sector privado están incluidos en la gran empresa, aquella que tiene más de 100 trabajadores, por lo que sigue siendo el principal generador de empleo formal en el Perú", detalló Cuadros.

En tanto, que la microempresa absorbe el 21% del empleo formal en el país. Así, de acuerdo a la evaluación del ministerio se denota que ha tenido una ligera mejora, al pasar esta incidencia de 18% el 2008 a 21% el 2017, mientras que la pequeña y mediana empresa mantuvo con una participación de 22%.

En tanto que el grueso del sector formal - en el sector privado - se concentra fundamentalmente en dos sectores: Servicios y Comercio. El primero alberga más de la mitad del empleo formal, cerca del 53% al 2017; mientras que el sector Comercio el 17% .

"Entre ambos hay una importante absorción de la mano de obra en el país en el sector privado. Le sigue por importancia la Manufactura, el Sector Agropecuario y Pesca, Construcción y Minería, que a pesar de su importante aporte a la generación de divisas y a la economía nacional, no tiene un aporte relevante en la generación de empleo formal", añadió el viceministro.

En cuánto al nivel educativo, el análisis del MTPE, se denota que los trabajadores privados formales calificados se han incrementado en tres puntos porcentuales, representando la quinta parte del total, pasando de 18% el 2008 a 21% el 2017.

"No obstante, la mayoría de trabajadores son no calificados, que es aquel que no ha logrado concluir una educación superior ya sea técnica o universitaria, a lo mucho cuenta con educación secundaria", subrayó. Así, el 70% del empleo formal en el sector privado es no calificado al 2017, mientras que el 21% es calificado. (Ver cuadro)

(Fuente: MTPE)

Salarios

El análisis del MTPE también reveló que la remuneración nominal promedio mensual de los trabajadores privados formales de 30 a más años de edad es muy superior - llegando a los S/ 2,500 - a la de sus pares de hasta 29 años de edad, la cual no supera el promedio nacional, que llega a los S/ 1,500.

Mientras que la remuneración nominal promedio mensual de los trabajadores privados formales calificados es muy superior - superando los S/ 4,000 - a la de sus pares no calificados, la cual no supera el promedio nacional , que llega a los S/ 1,700.