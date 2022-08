Ese es un hallazgo clave de una encuesta publicada el jueves por la consultora PwC, que el mes pasado encuestó a más de 700 ejecutivos y miembros de directorios de Estados Unidos en un rango de industrias.

La mitad de los encuestados dijeron que están reduciendo el personal o planean hacerlo, y el 52% ha congelado las contrataciones. Más de cuatro de cada diez están rescindiendo ofertas de trabajo, y una cantidad similar está reduciendo o eliminando los bonos por contratación que se habían vuelto comunes para atraer talento en un ajustado mercado laboral.

No obstante, al mismo tiempo, alrededor de dos tercios de las empresas están aumentando los salarios o ampliando los beneficios de salud mental. La medida más común es hacer que el trabajo remoto sea permanente para más personas.

Los hallazgos ilustran la naturaleza contradictoria del mercado laboral actual, donde los trabajadores calificados aún pueden plantear sus términos en medio de la escasez de talento, incluso cuando las empresas contemplan despedir a empleados, particularmente en industrias muy afectadas como las de tecnología y de bienes raíces.

El crecimiento de empleos en Estados Unidos el mes pasado superó las estimaciones de los economistas, mientras que los datos del Departamento del Trabajo publicados el jueves mostraron una caída en las solicitudes de seguros de subsidios por desempleo, lo que sugiere que la demanda de trabajadores se mantiene saludable.

Pero los despidos y el congelamiento de las contrataciones también se están volviendo más comunes, y no solo en nuevas empresas tecnológicas sobrecalentadas que crecieron demasiado rápido. Oracle Corp., Walmart Inc. y Apple Inc. se encuentran entre los grandes empleadores que han anunciado recortes en las últimas semanas.

“Las empresas están jugando a la ofensiva y a la defensiva con sus estrategias de talento”, dijo Bhushan Sethi, líder mundial conjunto de prácticas de organización y personas de PwC, y señaló que los empleadores deben evaluar el daño a la reputación y la moral de los empleados al planificar despidos. “La gente tiene una larga memoria y las redes sociales juegan un papel mucho más importante ahora”.

La encuesta también encontró contradicciones en los enfoques de las empresas sobre el trabajo remoto. Si bien el 70% de los encuestados dijo que está ampliando las opciones de trabajo remoto permanente para los roles que lo permitan, el 61% dijo que requiere que los empleados estén en la oficina o en el lugar de trabajo con más frecuencia.

Sin duda, algunas organizaciones podrían estar haciendo ambas cosas a la vez: los roles que no requieren mucha colaboración en persona podrían volverse remotos para siempre, mientras que otros miembros del personal podrían tener que volver a sus escritorios varias veces a la semana.

Setiembre se perfila como un mes decisivo para los planes de regreso a la oficina de muchas empresas, a pesar de que los plazos anteriores para volver al trabajo presencial han ido y venido.

Menos empleados en las oficinas a menudo significa que las organizaciones no necesitan tantas ubicaciones remotas. Más de uno de cada cinco encuestados dijo a PwC que planea reducir su inversión en bienes raíces, convirtiéndola en el área más común de recortes.

Aún así, el 31% dijo que estaba impulsando la inversión inmobiliaria, mostrando nuevamente los caminos divergentes que están siguiendo las empresas en un entorno empresarial lleno de incertidumbre.