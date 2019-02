¿Cómo hace un millonario para trabajar 95 horas a la semana?

La semana tiene 168 horas y por lo general se trabajan 40, pero si te propusieran laborar 95 ¿aceptarías? Según Grant Cardone, el emprendedor y autor del libro más vendido del New York Times, se debería trabajar la mayor cantidad de horas para ser millonario.

“Si quieres cambiar tu condición, tienes que trabajar. Si puedes superar al resto de la población, tendrás suerte si trabajas la mayoría de horas”, comentó el empresario en una entrevista para el CNBC.

Grant Cardone, quien estaba profundamente endeudado y atrapado en un trabajo que odiaba, decidió empezar a trabajar duro por su propia fortuna y comenzó a laborar al menos 95 horas a la semana y el gran secreto que tenía cada vez que se sentía cansado, no era tomar vacaciones o un descanso, sino pensaba en su objetivo y se motivaba a seguir avanzando.

Grant Cardone es el multimillonario que trabaja 95 horas semanales para lograr sus objetivos. (Foto: Grant Cardone)

“La gente se traba por una razón: no tiene un propósito. Así que lo que debes hacer es preguntarte ¿para qué estás aquí? Tienes que encontrar esa parte rica de ti, la razón por la que estás aquí, por la que todos los días te levantas muy temprano a seguir luchando por tus objetivos” comentó Cardone.

Es indispensable que piensen en tus objetivos trazados, en aquellos viajes que quieres realizar y todo lo que quieres alcanzar. Todo el tiempo debes repasar tus propósitos y pensar engrande para motivarte a seguir avanzando y trabajando duro para que puedas lograrlos.

Para Grant Cardone, la mayor cantidad de horas de trabajo son sumamente importantes para alcanzar las metas que se tiene pensadas, él indica que si te diviertes trabajando, entonces será mucho más satisfactorio conseguir el sueño que tanto has tenido.

"No te cansas cuando te estás divirtiendo", continúa. "Cuando estás ganando, no te cansas. Cuando estás anotando, no te cansas. El juego puede durar para siempre. Pero cuando no estás ganando, no estás anotando, y ya no importa, entonces te agotas “, finaliza Grant Cardone.