Millennials duran hasta 2 años en un trabajo, advierte especialista

¿Cuánto tiempo duran los jóvenes en un empleo? La polémica desatada por la ley de formación laboral juvenil ha puesto la mirada sobre el empleo juvenil. De acuerdo al especialista en reinserción laboral, Ernesto Rubio, los millenials están durando entre 1 y 2 años de un empleo a otro.

"Los accionistas de las empresas consideran que está característica es negativa. No obstante, consideran que son muy buenos en pericias técnicas y tecnológicas", detalló a Gestión.pe.

Para el gerente general de la firma Ronald Career Services Group, dado que los jóvenes que nacieron entre los años 1982 y 2004 no permanecen mucho tiempo en un solo empleo, es que las empresas no invierten en su capacitación.

Sobre la propuesta de la congresista Rosa Bartra, de formación laboral juvenil, el especialista indicó que deja de lado un factor clave en todo empleo o formación profesional: el componente emocional ligado al salario o remuneración económica.

“El componente emocional de un trabajo tiene relación con el componente económico. Son dos caras de la misma moneda: el salario económico y el emocional”, refiere el reclutador.

¿Cuál es el impacto en el joven? Rubio precisó que al no existir un incentivo económico se está generando un vacío emocional en el estudiante, “por lo tanto se va afectar la autoestima del joven, dado que todo trabajo o práctica laboral debe tener un reconocimiento”.

Dicha situación lleva consigo o genera una baja productividad, que va en desmedro de la propia empresa, advirtió.

“Si yo voy a un trabajo y soy muy feliz en el trabajo y no ganó lo que me merezco hay un desequilibrio o si yo ganó muy bien y no soy feliz con lo que hago hay un desequilibrio o si yo no ganó nada así sea feliz con lo que hago va llegar un momento en que no voy hacer feliz porque tengo necesidades”, refirió.

Vea aquí la entrevista realizada hoy al especialista Ernesto Rubio: