Millennials cambian hasta 7 veces de trabajo a lo largo de su vida laboral

FOTO 7 | 7. No cause daño. “Hacer el bien” siempre es un buen negocio. Aproveche cada oportunidad para evaluar el impacto "humano" de las operaciones comerciales en los jóvenes, y adopte medidas de salvaguardia para proteger sus derechos de acuerdo con las normas internacionales de conducta. Al reducir los riesgos para los niños en las comunidades en las que opera, no solo mejora su propia reputación empresarial: hace del mundo un lugar mejor y más justo. Las empresas siempre han sido parte de la historia de UNICEF, desde el desarrollo de vacunas que salvan las vidas de los niños hasta los equipos de protección que mantienen a salvo a nuestros trabajadores de la salud de enfermedades, desde nuevas herramientas de diagnóstico rápido hasta el desarrollo de la industria alimentaria de alimentos terapéuticos listos para usar. Una vez más, necesitamos su ayuda, sus ideas y su visión. Con 1800 millones de jóvenes a punto de ingresar a la fuerza laboral, apoyar sus necesidades es el llamado de nuestro tiempo. Un llamado al que se debe responder con un nuevo movimiento global que involucre el apoyo total de las empresas. Acompáñenos mientras traducimos esta crisis urgente en nuevas oportunidades para las empresas, las economías, los países y, sobre todo, los jóvenes. (Foto: Pixabay)