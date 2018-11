Más que Messi y CR7: Kylian Mbappé se convierte en el jugador más caro

El Mundial de Rusia fue el escenario en el que se vio cómo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, considerados las dos máximas estrellas del fútbol de la última década, empezaron a ver el principio del fin de su reinado. Un francés de 19 años, a punta de velocidad y goles (fueron cuatro en el torneo, en total), se convirtió en el nuevo joven maravilla del balompié. Kylian Mbappé ya escribió su nombre en la historia de este deporte al haber conseguido ser campeón del mundo. Sin embargo, eso no es todo.

Hoy, el jugador lidera el reporte mensual realizado por el observatorio de fútbol International Centre for Sports Studies (CIES, por sus siglas en inglés). En él, Mbappé se alza como el delantero mejor pagado del planeta. Su valor estimado es de US$ 247.3 millones, superando a otros astros como Harry Kane y Neymar, su compañero de equipo.

En lo más alto

​El estudio del CIES se basa en 21 variables para llegar a sus resultados. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo, la edad, posición, duración del contrato, nacionalidad, rendimiento en el club y selección nacional, liga en la que juega, entre otras.

En el lapso de un mes, el valor del francés se incrementó en US$ 26 millones y desplazó de la primera posición al inglés Harry Kane. El aumento de su valor de mercado refleja el buen momento que está pasando en el Paris Saint Germain, club en el que juega y que está invicto en la liga de Francia. Hace unas semanas, marcó cuatro goles en menos de 15 minutos cuando su equipo goleó por cinco tantos al Lyon. En en esta temporada, ya tiene en su récord 11 anotaciones y tres asistencias.

Sin embargo, Eduardo Flores, director de Toque Fino Marketing Deportivo, el factor más importante en el reporte de CIES ha sido su juventud. “Un jugador con 19 años tiene todo un camino largo por recorrer. Si este estudio no tomara en cuenta el factor edad, Messi y Cristiano Ronaldo estarían primeros en la lista”, sostiene.

Messi se ubica en el puesto seis de la lista de delanteros, con US$ 194.6 millones y, de otro lado, CR7 está fuera del top 10, con un estimado de US$ 141 millones.

Para Flores, esto no significa el ocaso de la carrera de ambos atletas. “Hay que tomar en cuenta el impulso económico que ha significado el pase de Cristiano para la Juventus, que sería mucho mayor que lo que puede valer el delantero francés”, aclara.

Otros ingresos

Según el portal Transfermarkt, el valor de mercado de Mbappé ha pasado de los US$ 57,000, cuando jugaba por las divisiones menores del Mónaco, a los US$ 205 millones que cuesta su fichaje en la actualidad. Además, en bonos por competencias ganadas el francés se lleva poco más de US$ 51 millones.

A esta cantidad también habría que sumar los contratos que tiene el jugador con diversas marcas. Una de ellas es Nike, que viste y calza a la estrella. Según la revista Forbes, el atacante del PSG firmó con la firma un acuerdo de aproximadamente US$ 23 millones.