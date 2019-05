Las mejores habilidades que los nuevos egresados están aprendiendo, según LinkedIn

La fuerza laboral está evolucionando rápidamente en todo el mundo; debido a ello, las habilidades que hoy son demandadas por las empresas pueden ser obsoletas en cuestión de meses. Para mantenerse al día con los cambios en la tecnología y aprovechar sus ventajas, es esencial desarrollar una mentalidad de aprendizaje y mantener el compromiso de desarrollar nuevas habilidades, incluso si se acaba de graduar.

Una de las primeras realidades que enfrenta el recién egresado es que existe una brecha entre la educación que tuvo y las habilidades exigidas por la fuerza laboral. Una educación universitaria hace un gran trabajo al proporcionar una base, pero para ser competitivo en el mercado laboral actual, tiene que ir más allá de los fundamentos para sobresalir.

En el nuevo informe The 2019 LinkedIn Grads Guide to Getting Hired (Guía de graduados de LinkedIn de 2019 para ser contratado) de LinkedIn, la empresa analizó las habilidades que los nuevos graduados están invirtiendo en el aprendizaje solo seis meses después de salir de la universidad. Inc.com realizó un listado de los cinco más necesarios que necesita saber para competir en el mercado laboral.

VISUALIZACIÓN DE DATOS



La capacidad de recopilar y analizar datos está transformando la forma en que las empresas toman decisiones. Hay muy pocos casos en los que los líderes necesitan tomar "decisiones importantes" ahora. Sin embargo, los datos en su forma original no son muy útiles, solo son un montón de números en una hoja de cálculo que solo tienen sentido cuando se agrega contexto y se organizan.



La visualización de datos es el proceso de presentar datos en formatos visuales. La capacidad de simplificar los datos ayuda a contar historias, identificar tendencias convincentes y encontrar correlaciones relevantes para la toma de decisiones. Para las pequeñas empresas y los aspirantes a empresarios, esta habilidad ayuda a impulsar la transparencia en torno a las decisiones para que puedan ser analizadas, aprendidas y duplicadas a medida que escala el negocio.

MODELADO DE DATOS (Data modeling)



Si no tiene cuidado, las bases de datos pueden ser invadidas por la información que están agregando. Sin un sistema claro, asociaciones y jerarquía, las bases de datos son imposibles de navegar y consultar.



Si está en una empresa en la que manejan información operativa, financiera y contable de múltiples fuentes a bases de datos, esta habilidad podría ayudarle a realizar un marco coherente y recibir y enviar información organizada. Un buen modelo permite la agrupación lógica de datos para optimizar informes y análisis.

Para mantenerse al día con los cambios en la tecnología y aprovechar sus ventajas, es esencial desarrollar una mentalidad de aprendizaje. (Foto: Shutterstock) Para mantenerse al día con los cambios en la tecnología y aprovechar sus ventajas, es esencial desarrollar una mentalidad de aprendizaje. (Foto: Shutterstock) Para mantenerse al día con los cambios en la tecnología y aprovechar sus ventajas, es esencial desarrollar una mentalidad de aprendizaje. (Foto: Shutterstock)

PYTHON



Python es un lenguaje de programación de propósito general, que se puede usar para casi todo: diseño web, paneles, aplicaciones de escritorio, análisis de datos, etc. Debido a que es uno de los lenguajes más fáciles de leer y entender, es uno de los favoritos en el mundo de la programación.



Con Python puede preparar datos para el análisis. Esto incluye el análisis estadístico, así como la creación de visualizaciones de datos y la predicción de tendencias futuras. Poseer esta habilidad puede ayudar a las organizaciones a desglosar los datos para encontrar las correlaciones subyacentes que se pueden modelar y usar para el análisis predictivo.

ANALÍTICA WEB



Para asegurarse de que su sitio web y sus aplicaciones cumplan con su propósito, y para garantizar que los esfuerzos de marketing estén generando resultados, debe aprovechar el análisis web. Esta herramienta proporciona información y datos de usuario que pueden ayudar a los equipos a medir el impacto de sus activos y mensajes digitales. Las analíticas web populares incluyen métricas como tasas de rebote, compromiso, impresiones y datos demográficos de la audiencia.



La analítica web se puede aprovechar en cualquier organización que busque maximizar su compromiso con el sitio web, las redes sociales o las aplicaciones.

BASES DE DATOS



No puede hablar de bases de datos sin mencionar el lenguaje de consulta estructurado o SQL: es el estándar para almacenar, manipular y recuperar datos de bases de datos.



No importa si usted está en ventas, finanzas o ciencia de datos, todos pueden beneficiarse de aprender a actualizar y recuperar datos de una base de datos, especialmente porque los datos impulsan cada vez más decisiones comerciales.

SQL puede utilizarse para interactuar con muchas bases de datos diferentes. Permite a los usuarios administrar y consultar grandes cantidades de información sin esfuerzo. Como resultado, las empresas son mucho más eficientes y están mejor informadas cuando se trata de informes.