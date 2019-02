Los mejores buscadores académicos para hallar fuentes confiables

Google es el principal buscador de información de Internet. Sin embargo, si usted está en busca de un contenido más específico para algún trabajo académico o una investigación, es necesario que utilice buscadores especializados en diferentes áreas de conocimiento. Si bien el gigante de Internet es el número uno, no es el único: por suerte buscadores especializados en diferentes áreas de conocimiento.

Internet es una fuente infinita de información, donde podrá encontrar la respuesta a cualquiera de sus dudas, sean estas de origen académico o de cualquier índole. Sin embargo, al ver tanta diversidad de información, usted puede caer en una carece de veracidad. Si está realizando una investigación o trabajo académico, no puede basarte en fuentes de dudosa procedencia. Si no tiene acceso a todos los libros y artículos para realizar su trabajo, es importante que no confié plenamente en las fuentes de Internet, a menos que tenga un sustento académico comprobado.

Para acceder a fuentes puede acceder a diferentes buscadores especializados en áreas del conocimiento académico. A continuación, le ofrecemos un listado de los mejores motores de búsqueda, que le garantizarán la veracidad de las fuentes.

Google Académico

Google conoce sus posibilidades y limitaciones, por ello creó un buscador aparte para el contenido académico. Este sitio permite buscar información de diversas disciplinas en formatos como tesis, artículos e incluso libros.

Chemedia

Es un buscador donde se pueden encontrar documentos, artículos, revistas y libros de contenido especializado sobre diversos temas. Este buscador permite descargar en PDF el contenido que se desee.

HighBeam Research

Es una gran biblioteca de recursos con datos especializados para profesionales y estudiantes de todas las disciplinas académicas. Aquí se puede encontrar revistas especializadas, investigaciones publicadas, libros y artículos.

Academia.edu

Más que un buscador, es una red social de profesionales, estudiantes e investigadores. Si formas parte de la comunidad tiene la posibilidad de publicar sus investigaciones y de relacionarse con otros usuarios que posean los mismos intereses.

Redalyc

Este sitio web es parte de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal y funciona como un buscador de recursos académicos de carácter científico. Permite realizar consultas por autor, artículos, revistas, países, disciplinas e instituciones.

RefSeek

Es uno de los motores de búsqueda de contenido académico más sencillos y eficaces. Estudiantes y profesionales pueden hallar la dirección de páginas web contrastadas y verificadas, enciclopedias, revistas especializadas y documentos publicados.

Scielo

Es una de las más famosas bibliotecas en línea, utilizada por millones de usuarios en Latinoamérica y el Caribe. Brinda acceso a diferentes contenidos académicos.

ERIC

Es un buscador que forma parte de la iniciativa del Centro de información de recursos educativos del Instituto de Ciencias de la Educación de Estados Unidos. Ofrece de manera online todo tipo de contenido académico.