MBA en vino es un atajo para manejar un negocio de alcohol

Un año después de que el padre de Aimee Chang invirtiera en un viñedo de 40 acres (161,874 metros cuadrados) el año 2010 en la prestigiosa área de Pritchard Hill, en Napa, su familia decidió que querían ir más allá de vender uvas para hacer y vender su propio vino. "Pero teníamos cero experiencia en la industria del vino", admite Chang, de 38 años, arquitecta de profesión que trabajó en Nueva York.

Tenía que ponerse al corriente, y rápido.

Entonces se inscribió en el Executive Wine MBA de la Universidad Estatal de Sonoma (SSU), el único programa de ese tipo en Estados Unidos. Viajó semanalmente a California durante casi un año y medio, y se graduó en el 2015. "No podríamos haber lanzado la viña Nine Suns sin eso", señaló. "Nuestro modelo de negocio surgió de una clase que tomé sobre distribución de vino".

Usando sus habilidades en arquitectura, Chang también diseñó el edificio de la viña. Ahora es la directora de finanzas y diseño de la viña.

A juzgar por los correos electrónicos que recibo semanalmente, una gran cantidad de banqueros de inversión, ejecutivos de marketing, ingenieros de software, arquitectos y más sueñan con trabajar en el sector vitivinícola. Algunos aspiran a poseer y administrar una viña; otros se preguntan si pueden cambiar sus carreras transfiriendo sus habilidades comerciales actuales a las compañías que producen los pinot noirs y los cabernets que les apasionan.

La respuesta, dice Ray Johnson, director ejecutivo del Wine Business Institute de la Southern States University (SSU), es afirmativa. Solo necesitas un poco de educación adicional. "Un título les da un camino en el negocio vitivinícola. Durante el programa, se conectan a una red de ejecutivos en la comunidad vitivinícola, y esto les da una gran ventaja en su carrera profesional".

Mientras que muchas universidades tienen programas de elaboración de vino, la SSU es una de las pocas universidades que ofrece títulos sobre el aspecto comercial del vino.

vinos Aimee Chang en la nueva hacienda vinícola de su familia, Nine Suns. (Foto: Bloomberg)

Lo que obtienes con un "Wine MBA"

John Stayton, director ejecutivo de los programas de postgrado y comercio ejecutivo de la SSU, señala que muchos de sus graduados ahora ocupan cargos ejecutivos o incluso son dueños de viñas.

En otras palabras, los cursos son una buena manera de saltarse la escalada tradicional para aprender a administrar una viña, que generalmente comienza con el vertido de vino en una sala de degustación o el trabajo en la oficina. Para los dueños, ofrecen una forma rápida de obtener conocimiento esencial, ya sea que sus viñas sean pequeñas startups o que impliquen grandes inversiones.

El Wine Business Institute de la SSU, un instituto de educación e investigación en la Escuela de Negocios y Economía, comenzó como un programa de pregrado en 1996. Lanzó el primer (y único) MBA de Estados Unidos especializado en vino en 2008 (curso de 20 meses, US$ 25,000 a US$ 35,000) y en el 2012 añadió un programa MBA ejecutivo sobre vino, el primero en el mundo (los fines de semana durante 17 meses, US$ 49,500).

Desde entonces, la SSU ha otorgado 112 títulos de MBA ejecutivo. Los estudiantes vienen de más de 25 países para aprender los detalles de la industria que enseñan economistas y expertos en desarrollo de marca, así como los ex máximos ejecutivos de viñas locales.

El programa de la SSU no es el único de este tipo. La Escuela de Negocios de Borgoña, por ejemplo, ha tenido cursos del negocio vitivinícola durante mucho tiempo; hace cinco años lanzó una Escuela de Negocios de Vinos y Licores en Dijon, Francia, y ofrece programas de maestría impartidos en inglés.

Kedge Business School, en Burdeos, ofrece un "Wine MBA" desde 2002. El Wine & Spirits Institute de Groupe Inseec (Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales) ofrece MBA sobre vinos y licores en inglés desde 2014 en Burdeos. Y en Australia, la Universidad de Adelaida tiene una maestría en negocio vitivinícola.