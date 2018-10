MBA: ¿más que clases hoy o mañana?

Por lo general, la palabra “campus” se relaciona con centros de educación superior y más específicamente con infraestructura universitaria, pero IE University de España viene desarrollando desde hace cinco años una forma de vida en torno a ese término.

La universidad española con sedes en Madrid y Segovia ofrece a sus más de 6,000 estudiantes de 130 nacionalidades distintas la oportunidad de ampliar su horizonte profesional y visión del mundo a través del concepto “Campus Life”, que incluye unos 130 clubes y cerca de 1,000 eventos anuales para todos los alumnos de pre y posgrado.

Con el lema ‘nunca un momento aburrido en IE’, la universidad promueve la participación activa de sus estudiantes en clubes sobre temas variados como emprendimientos, debates, inteligencia artificial, industria aeroespacial, deportes e incluso algunos basados en la nacionalidad de los alumnos.

Cualquier persona que ha estudiado en una universidad se acuerda más de sus momentos fuera de la clase

“Ya sea que pasen 10 meses haciendo un MBA, 2 años siguiendo un Master o 4 años cursando estudios de pregrado, nosotros le decimos a los estudiantes que aprovechen los clubes y no se queden dentro de sus clases o MBA con 50 personas. Muchos no se atrevían a salir de ahí. La idea es que puedan seguir con sus hobbies y al mismo tiempo se relacionen con más gente. Hay clubes temáticos y también geográficos de Brasil, Colombia, Perú, etc. para que ellos se sientan parte de una comunidad”, dijo la directora de IE Campus Life, Juliana-Pereira.

Según explicó, Campus Life es un concepto que viene ganando fuerza en Europa porque las universidades están entendiendo que, si bien hay una parte académica muy importante, también hay un componente fuera de las aulas que marca la vida de los alumnos. “Cualquier persona que ha estudiado en una universidad se acuerda no de sus momentos dentro de la clase, sino de los momentos fuera. Una herramienta comercial bastante crucial es transmitir cómo es la vida dentro de un campus”, resaltó.

Otro de los beneficios que IE University viene promoviendo de su Campus Life es dar a sus alumnos la libertad de elegir en qué sede estudiar, “un pueblo en la mitad de la nada” como Segovia o en medio de una gran ciudad cosmopolita como Madrid. “Muchos estudiantes a nivel undergraduate pasan 1 o 2 años en Segovia y luego van al campus de Madrid; mientras que a nivel posgrado muchos eligen Madrid por tener 80% más de diversidad”, agregó.