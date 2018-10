La mayoría de CEO a nivel mundial no son a prueba de recesiones

Si creía que los máximos ejecutivos eran los más preparados para manejar la próxima catástrofe económica, piénselo de nuevo: la mayoría de ellos no estuvieron al mando durante la crisis financiera mundial de 2008, según datos compilados por Bloomberg.

Bloomberg estimó la duración del liderazgo de los mercados de valores regionales al hacer un recuento de la cantidad de años que los máximos ejecutivos de los miembros del índice de referencia han ocupado el cargo. Incluso los mercados con los CEO más antiguos: Grecia, Hong Kong y Tailandia, apenas pueden alardear de contar con una trayectoria de diez años.

Las compañías miembros del Índice de la Bolsa de Atenas de Grecia tienen a los CEO con más años de servicio con una duración de 9,7 años. Los máximos ejecutivos de Hong Kong y Tailandia, medidos por los índices Hang Seng y SET100, respectivamente, ocupan el segundo lugar con una duración de 9,6 y 8,8 años, respectivamente. En comparación, los CEO de IBOV, el índice bursátil de São Paulo de Brasil, tienen el promedio más corto con 3.4 años.

Esto no implica que la experiencia de la industria de los CEO se limite a su rol actual. Para ser tan precisos como sea posible con la recopilación de datos, nuestra investigación solo contó la designación más reciente como CEO en la empresa actual como fecha de inicio, y excluyó la experiencia previa liderando filiales multinacionales, grupos, divisiones o como CEO de empresas de la competencia.

Algo para considerar claramente son las diferencias básicas entre regiones, países e industrias. Un ejemplo son las normas culturales sobre cuándo alguien puede convertirse en CEO, según Timothy Quigley, profesor de gestión estratégica de la Universidad de Georgia. "En Estados Unidos, una vez la norma fue que tenías que estar entre los 55 y 59 años antes de convertirse en CEO", dice.

Sin embargo, hoy en día la norma ha cambiado y convertirse en máximo ejecutivo a fines de los 30 o inicios de los 40 años es posible. Esto suena más cierto que nunca en EE.UU.: Marissa Mayer tenía 37 años cuando se convirtió en la máxima ejecutiva de Yahoo! Inc., un puesto que ocupó durante poco menos de cinco años, y Mark Zuckerburg tenía apenas 28 cuando sacó a bolsa a Facebook Inc. A nivel mundial, la mitad de los CEO están en el grupo de 50 a 59 años de edad.

"De manera similar, solía ocurrir que muchas empresas tenían edades de jubilación obligatorias", dice Quigley. Hace poco, Merck & Co. revocó una política que exigía la jubilación de su máximo ejecutivo a la edad de 65 años, lo que permite que el actual líder de la farmacéutica, Ken Frazier, permanezca a la cabeza por más tiempo.

En lugares donde la jubilación obligatoria y una jerarquía más estricta en ascensos impacta en ambos extremos del espectro profesional, como el mercado japonés, según los resultados entre los miembros del índice Nikkei, probablemente no es de extrañar que, en promedio, los máximos ejecutivos tengan 62.9 años, uno de los mayores, mientras que solo se ha desempeñado como CEO por un promedio de 4.4 años.

Algunos de los CEO con más años de servicio en las principales compañías miembros de índices bursátiles pueden no representar a su industria en general. Warren Buffett, uno de los CEO de más edad, 88 años, ha encabezado Berkshire Hathaway Inc, miembro de SPX, durante 48.7 años. Rahul Bajaj, de Bajaj Auto Ltd, un fabricante de scooters motorizados y uno de los 31 miembros actuales del índice Sensex de India, ha estado en el cargo durante 50.8 años. Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia, ha estado al frente del fabricante de artículos de lujo LVMH Moët Hennessy durante casi 30 años.

Si algo como la crisis de 2008 ocurre nuevamente, incluso a nivel regional, la experiencia importa. Quigley está de acuerdo, "creo que hay un argumento para mantener la mano firme al timón durante las agitaciones". No hace falta decir que los Warren Buffetts son una rareza.