¿Cuál es la mayor lección que le dio Elon Musk a uno de sus trabajadores?

El CEO Sisun Lee busca hacer ofrecer una solución y la cura para los dolores de cabeza de las persona con su producto Morning Recovery (Recuperación matutina), un suplemento bebible diseñado para ayudar a las personas, incluso a los más fiesteros, a despertarse con recuerdos increíbles y cero cruda.

Sisun se dio cuenta de muchos ciudadanos de Corea del Sur asistían a locales y se tomaban un brebaje que contenía dihidromiricetina, un compuesto que los ayuda a funcionar perfectamente un día después de una borrachera épica. Sisun se trajo un poco del mejunje a Estados Unidos y se lo regló a algunos amigos, que pronto se dieron cuenta de que el empresario tenía una botella de éxito en sus manos.

Lo que empezó como algo divertido que hacer aparte de su trabajo, pronto pasó a ser un negocio serio después de haber recaudado US$ 250,000 de financiamiento en una campaña de Indiegogo para su compañía 82 Labs. Un año después, Lee dejó su trabajo de tiempo completo en Tesla y se fue a trabajar de lleno para 82 Labs que cerró US$ 8 millones en una ronda de financiamiento en abril de este año, elevando el valor de la compañía a US$ 33 millones de dólares.

El portal Entrepeneur platicó con Lee, ex empleado de Facebook , Uber y Tesla , sobre lo que vivió creando su compañía, los pasos que siguió y lo que aprendió sobre negocios de esos tres grandes nombres en su CV.

“Mientras viajaba por Seul vi una gran cantidad de gente tomando este remedio mañanero para recuperarse de una fiesta. Pensé que en Estados Unidos habría un gran mercado, pero no existía este producto. Así que compré algunas muestras de las marcas más importantes y me las traje a casa donde las usé yo mismo y se las regalé a algunos amigos. Todos me preguntaban cómo funcionaba y dónde podían comprar más. Así que empecé a investigar, y así llegué con la Dra. Jing Liang, profesor adjunto en la Escuela de Farmacéutica de la Universidad de Carolina del Sur. Eventualmente, nos asociamos y utilicé su investigación sobre la DHM (dihidromiricetina), lo que llamamos el súper héroe del hígado. Otro profesor de la misma universidad, el Dr. Daryl Davies, nos está ayudando a hacer iteraciones y a innovar con diferentes versiones del producto”, señaló Lee.

El éxito

“Tras obtener mucha retroalimentación positiva y muchos pedidos de ejemplos, creamos un sitio web para intentar llevarlo a todas las manos posibles", refirió.

Así, el sitio terminó subido en Product Hunt y se hizo viral. De la noche a la mañana Lee obtuvo 20,000 suscriptores. "Para este punto no estábamos ni constituidos ni nada, era algo que nos entretenía y punto. Yo seguía trabajando en Tesla. Pero cuando empezamos la campaña en Indiegogo y obtuvimos US$ 250,000 le vimos el gran potencial y formalizamos la compañía.”

La educación de Elon Musk

“Cuando trabajé en Tesla era gerente de personal de producto. Mucho de mi trabajo estaba relacionado con el e-commerce, intentando hacerlo lo más fácil posible para que la gente pudiera comprar un Tesla en línea sin tener que ir a un distribuidor", indicó.

Aunque no le tocó trabajar codo a codo con Elon Musk, cada vez que el equipo de Sisun Lee tenía nuevas propuestas las revisaban con él. Y es que el director de Tesla tenía una peculiar velocidad y conocimiento sobre cada aspecto de su negocio.

"La primera vez que lanzamos un programa de referidos, ese mismo día él lanzó SpaceX. Estábamos seguros de que cancelaría nuestra reunión porque lo estábamos viendo despegar en vivo, pero 10 minutos después estábamos en una llamada discutiendo a profundidad sobre las ventas de los autos. Puede sonar ridículo, pero esto es muy común cuando trabajas en Tesla. Su habilidad para cambiar de switch es impresionante. Me encantaría decir que aprendí cómo hacerlo, pero creo que requiere ser una persona muy especial para saber tanto de tantas cosas.”

Lecciones de introducción



“Lo más difícil de manejar nuestro negocio fue probablemente dos cosas. Una es por lo que somos una bebida, y su capacidad de iterar es mucho más lenta que en compañías como Facebook que pueden lanzar algo en línea y rápidamente escalarlo o desacelerarlo dependiendo de cómo reacciona la gente. Y la segunda es que, conforme fuimos creciendo, creció nuestro staff y ahora tenemos 20 empleados. Yo me involucro un poco en cada parte de la compañía, pero no estoy al tanto de todo como solía estar. Y al mismo tiempo, si algo sale mal, sigue siendo mi responsabilidad. Esto puede ser estresante, así que he tenido que aprender a delegar y a confiar”, concluyó.