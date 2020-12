Las empresas con mayor diversidad de género en sus directorios muestran un mejor desempeño en el desarrollo de políticas y métodos para abordar los riesgos del cambio climático, según BloombergNEF.

Las empresas, incluidas las de servicios eléctricos y productoras de petróleo, cuyos directorios cuentan con 30% o más de los cargos ocupados por mujeres generalmente obtienen mejores puntajes en informes ambientales, señalaron BNEF y Sasakawa Peace Foundation en un estudio publicado el martes.

Es más probable que establezcan estrategias claras de gobernanza sobre cambio climático y muestren una mayor transparencia en la publicación de datos relacionados, incluso sobre emisiones.

El estudio analizó 11,700 empresas globales y descubrió que el aumento de las emisiones de las empresas que contaban con un tercio de directoras era de 0.6% en comparación con un 3.5% de aquellas sin mujeres en el consejo.

“Las empresas con una mejor gobernanza ambiental podrían utilizar datos ambientales que se miden, verifican e informan para identificar el potencial de reducción de emisiones”, según el informe. “La gobernanza respecto del cambio climático podría ser un trampolín importante para reducir las emisiones a largo plazo”.

Los principales productores de energía como Royal Dutch Shell Plc y BP Plc son ejemplos de empresas que han establecido objetivos de descarbonización más agresivos que la mayoría de sus pares y también tienen una mayor proporción de mujeres en sus juntas directivas, según el informe.

Organizaciones como el 30% Club, que aboga por un equilibrio de género más igualitario en la fuerza laboral y el liderazgo sénior, han señalado durante mucho tiempo estudios que muestran que la diversidad ayuda a mejorar el rendimiento en todas las áreas, no solo en la gobernanza ambiental.

Tener más mujeres en puestos de alto nivel generalmente se asocia con un rendimiento superior de la empresa en relación con su sector, aunque eso no se aplica a todas las industrias y la investigación académica aún no es concluyente, dijeron en octubre estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

Una divulgación mejor y más estandarizada de los datos de género podría ayudar a las empresas e inversionistas a evaluar los vínculos entre la diversidad y el rendimiento empresarial, dijo en un comunicado Miho Kurosaki , jefe de investigación de Japón y Corea de BNEF.

“Las empresas deberían considerar establecer objetivos de diversidad a más largo plazo de la misma manera como establecen objetivos para el desempeño financiero y la gobernanza ambiental”, sostuvo Kurosaki.

Se considera que los requisitos de legislación y de información aceleran la divulgación sobre la diversidad de género y el cambio climático. Los países europeos han logrado avances significativos al establecer objetivos para la representación femenina en los consejos de administración corporativos, mientras que los países asiáticos se han quedado rezagados en cuanto al desempeño y la divulgación de la diversidad.