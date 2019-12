La mayoría de las personas en todo el mundo cree que las megatendencias globales como las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, la robótica y automatización afectarán su trabajo. En el caso de Perú, esta creencia lleva al 68% de peruanos a invertir un tiempo significativo en mejorar y entrenar sus habilidades cada año y al 81% a estar dispuesto a capacitarse para un puesto de trabajo diferente, según un estudio realizado por Boston Consulting Group (BCG) y The Network en Asia, Europa, América y África.

Estos hallazgos forman parte del reporte titulado Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling, de la serie Decoding Global Talent de BCG y The Network (alianza global de más de 50 páginas web líderes de reclutamiento).

Como parte del estudio, BCG y The Network encuestaron a 366,000 personas en 197 países para evaluar su opinión sobre cómo está cambiando el trabajo, así como su disposición a cambiar junto a su puesto de trabajo, aprendiendo nuevas habilidades para este (lo que en inglés se conoce como upskilling) o a capacitarse en nuevas habilidades para un trabajo completamente diferente (reskilling, en inglés).

A los encuestados también se les preguntó cómo preferían aprender y qué habilidades consideran que serán importantes en el futuro.

Resultados en el Perú

En el Perú, la encuesta realizada por BCG y The Network resaltó que el 45% de encuestados cree que sus trabajos actuales se verán “impactados o muy impactados” por las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, cifra que coincide con los resultados globales, en el que el 45% de los participantes señalaron que estas afectarían de forma “muy fuerte” sus trabajos. En cambio, en cuanto al impacto de la globalización en su puesto laboral actual, el 46% de los peruanos consultados cree que se verá “impactado ligeramente” frente al 40% que señaló que influirá significativamente.

Entre los resultados del estudio, también hay que señalar que el 68% de peruanos encuestados invierten un tiempo “significativo” en desarrollar y entrenar sus habilidades, mientras quienes dedican “algo de tiempo” representan el 29%. Apenas un 2% reconocen no dedicar tiempo a capacitarse para ser más atractivos en el mercado laboral actual.

Asimismo, cuándo se les preguntó si estarían dispuestos a capacitarse para una función laboral completamente diferente, el 81% de encuestados respondió que “sí”, mientras que solo el 18% se negaría a hacerlo por completo.

“Cada vez más peruanos optan por desarrollar y entrenar sus habilidades para emplearlas en su trabajo diario o en uno nuevo. Entre las competencias que más se mencionaron en la encuesta figuran: liderazgo, innovación, competitividad, adaptabilidad, inteligencia emocional, pensamiento crítico y habilidades analíticas y comunicativas. Pensado en ellos y en las futuras generaciones, es importante que las empresas y los gobiernos continúen promoviendo oportunidades de desarrollo de dichas competencias y así evitar una fuerza laboral de dos niveles en la que algunos trabajadores estén listos para el cambio y otros no”, señaló Joaquín Valle, Managing Director y Partner de BCG.

Cabe destacar que en la actualidad más de la mitad de los encuestados en Perú prefiere el autoaprendizaje dirigido y también el entrenamiento en el trabajo. Le siguen en preferencias otros métodos más tradicionales como conferencias, seminarios o programas en instituciones educacionales.

Panorama global

A nivel global el informé resaltó que el 65% de los encuestados en todo el mundo dedican un tiempo significativo cada año a mejorar sus habilidades y el 67% señala que están dispuestos a volver a capacitarse para un puesto de trabajo diferente.

Asimismo, se halló que los encuestados que se sienten más afectados por las megatendencias provienen de varios países africanos, Japón y algunos países mediterráneos; mientras que los que se sienten menos perjudicados viven en América Central, Reino Unido y China.

Los participantes en China, Nigeria, Egipto y Kenia lideran el tiempo dedicado al aprendizaje. Por el contrario, los encuestados en Europa occidental y América del Norte no invierten tanto tiempo en desarrollar sus habilidades. Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y EE.UU. son algunos de los países más destacados donde sus habitantes están menos dispuestos a dedicar un tiempo significativo al aprendizaje.

Por otro lado, los encuestados en países latinoamericanos como México y Colombia se encuentran entre los más dispuestos para adquirir habilidades para cambiar de trabajo, mientras que los encuestados en Europa Central y Oriental, como Polonia, Alemania y Rusia, se encuentran entre los menos dispuestos.

"A nivel mundial se observa que las personas que trabajan en servicios, administración y trabajos de producción son los más abiertos a desarrollar habilidades para cambiar de trabajo. Por otro lado, los encuestados en puestos de trabajo altamente calificados como análisis, TI y ciencias están menos abiertos a recapacitarse para un nuevo trabajo, pero dedican mucho tiempo a mejorar habilidades para su ocupación actual”, señaló Joaquin Valle, Managing Director y Partner de BCG.