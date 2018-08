Para entender cómo funciona y cómo puede ser aprovechado el marketing en Internet, no basta con ver algunos tutoriales en YouTube o revisar uno que otro post en un blog.

En la actualidad, el marketing digital es una especialización que está afianzándose cada vez más, conforme evoluciona la red y conforme son descubiertas nuevas plataformas, audiencias y estrategias. Y como cualquier otra ciencia, tiene una bibliografía que debes conocer al derecho y al revés con carácter de urgencia.

Si lo tuyo es el marketing digital , o si al menos te causa curiosidad, la siguiente es una lista de libros que te ayudarán a reforzar tus conocimientos sobre el entorno web, escritos por los especialistas más connotados de esta ciencia:

1. Analítica Web 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente (2011)

Autor: Avinash Kaushik

Editorial: Gestión 2000

Idioma: Español

Páginas: 512

Precio en Amazon: 9.49 euros (e-book) y 37.95 euros (tapa blanda)

Analítica Web 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente (Foto: Gestión 2000) (Foto: Gestión 2000) (Foto: Gestión 2000)

La analítica web abrió todo un universo de posibilidades al marketing y Avinash Kaushik, uno de los más reputados expertos de la materia, explica todo ese universo en este libro, esencial si estás dando tus primeros pasos en el mundo del análisis de datos proporcionados por Internet. Empieza a tomar decisiones a partir de la data web.

2. La vaca púrpura: Diferénciate para transformar tu negocio (2011)

Autor: Seth Godi n

n Editorial: Booket

Idioma: Español

Páginas: 192

Precio en Amazon: 5.69 euros (e-book) y 6.60 euros (tapa blanda)

Como el mundo está cambiando, tu producto debe ser extraordinario para no perderse dentro de la avalancha de opciones que el consumidor tiene a su disposición, y para el gurú del marketing Seth Godin, no hay nada más “extraordinario y diferente que una vaca púrpura”. En este libro, Godin comparte sus ideas para que “nuestros productos y planteamientos de mercado dejen de ser perfectos para convertirse en diferentes y transformadores”.

3. SEO. Las claves esenciales (2016)

Autora: Aleyda Solis

Editorial: Anaya Multimedia

Idioma: Español

Páginas: 216

Precio en Amazo n: 11.39 euros (e-book) y 18.95 euros (tapa blanda)



Si no eres visible en Google , simplemente no existes, pero esta situación puede remediarse. Aleyda Solis comparte toda su experiencia como consultora SEO internacional en este libro que puede servirte para aprovechar el potencial del principal buscador de Internet y posicionarte en los primeros lugares.

4. Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age (2016)

Autor: David L. Rogers

Editorial: Columbia Univers. Press

Idioma: Inglés

Páginas: 278

Precio en Amazon : 20.53 euros (e-book) y 23.68 (tapa dura)



Las empresas que surgieron en una época anterior a Internet solo tienen una salida: más que actualizar su tecnología, debe actualizar su pensamiento estratégico de cara a una transformación digital necesaria para sobrevivir en tiempos de la economía digital. Esa es la propuesta de David L. Roger en este indispensable libro.

5. Google AdWords: Trucos y estrategias para el éxito (2016)

Autor: Enrique Del Valle de la Villa

Editorial: Publicaciones Altaria

Idioma: Español

Páginas: 344

Precio en Amazon : 9.06 euros (e-book) y 23.75 euros (tapa blanda)



¿Cómo funciona Google AdWords, cómo sacarle el mayor provecho y cómo crear campañas exitosas con esta herramienta? Todo eso y más es lo que aprenderás con esta guía en forma de libro, recomendado por gestores de campañas de todo el mundo.

6. Jobs to Be Done: A Roadmap for Customer-Centered Innovation (2016)

Autores: Stephen Wunker, Jessica Wattman y David Farber

Editorial: McGraw-Hill Education

Idioma: Inglés

Páginas: 224

Precio en Amazon: 10.44 euros (e-book) y 20.77 euros (tapa dura)

(Foto: McGraw-Hill Education) (Foto: McGraw-Hill Education) (Foto: McGraw-Hill Education)

Innovar desde las necesidades del cliente es la principal lección de este libro escrito por estos especialistas del proceso de ventas. Puede parecer elemental, pero muchas empresas y emprendedores fallan cuando intentan poner en práctica este viejo concepto. Para ellos está disponible Jobs to Be Done .

7. WordPress 1001 trucos (2016)

Autor: Fernando Tellado

Editorial: Anaya Multimedia

Idioma: Español

Páginas: 360

Precio en Amazon: 26.12 euros (tapa blanda)

Una de cada cuatro páginas web ha sido creada con WordPress y también nueve de cada diez tiendas online. Solo eso debería darte una idea de por qué necesitas dominar esta herramienta y en este libro descubrirás funciones que jamás sospechaste que podrías aplicar en tu sitio.

8. Facebook. Visibilidad para marcas y profesionales (2016)

Autor: Óscar Rodríguez Fernández

Editorial: Anaya Multimedia

Idioma: Español

Páginas: 248

Precio en Amazon: 23.70 euros (tapa blanda)

Facebook se ha convertido en un apetitoso campo para el marketing digital, pero ¿cómo aprovechar hasta lo más posible los muchos públicos objetivos que pone a disposición? Si quieres promocionar marcas, productos o servicios, esta guía puede serte de gran ayuda. Aprenderás todo lo necesario para participar como es debido en esta plataforma.

9. Google Analytics. Mide y vencerás (2016)

Autor: Iñaki Gorostiza Esquerdeiro y Asier Barainca Fontao

Editorial: Anaya Multimedia

Idioma: Español

Páginas: 232

Precio en Amazon: 11.39 euros (e-book) y 23.70 euros (tapa blanda)

Si lo tuyo es el análisis web, este libro te permitirá profundizar en el uso de esta herramienta y te puede servir para sacar el examen de certificación que ofrece Google. Mide y vencerás está pensado tanto para principiantes como para profesional del análisis de datos, una labor cada vez más solicitada por las empresas.

10. 51 Things Your Mother Taught You About Inbound Marketing: A Marketing Primer for the Social Age (2014)

Autor: Chad Pollitt

Editorial: Digital Relevance

Idioma: Inglés

Páginas: 122

Precio en Amazon: US$ 2.99 (e-book)

Las estrategias y técnicas más usadas en la actualidad en el marketing son explicadas y analizadas como es debido por especialistas en este libro que pasa del SEO al Outbound vs. Inbound o del Social Media al Content Marketing.