Marca Personal: Estas son las redes sociales que te pondrán en vitrina de los headhunters

En vitrina. Mantener una marca personal en redes sociales no es complicado. Lo difícil está en desarrollarla, sobre todo si no desarrollamos un trabajo previo, identificamos nuestras fortalezas y colocamos en las redes sociales incorrectas. Ojo, Facebook ya no está en esta lista.

Conversamos con Rosana Vargas, profesora de la escuela de negocios de Esan, sobre este tema. Ella nos sugirió algunos puntos para ponernos en vitrina de los headhunters.

“La marca personal no se crea de la nada, parte de atributos auténticos del individuo. No debemos formatearnos como un producto que no necesariamente somos, entonces se genera una brecha entre lo que vamos a mostrar entre las redes y lo que realmente haremos cuando lleguemos al trabajo que estamos buscando.”

El punto de partida, según explicó Vargas, es conocerse para saber cuáles son las competencias técnicas o de conocimiento necesarias para fortalecerlas o adquirirlas.

Luego, de ello destinar a qué redes sociales voy a enfocarme. “La básica es LinkedIn, luego seguiría YouTube e Instagram. YouTube e Instagram se usa más para los videos cv. En el tema de LinkedIn tiene que estar alineado a lo que quieres mostrar.”

¿Por qué no Facebook y sí Instagram? “Facebook no tanto porque ha aplicado diferentes políticas que han disminuido el alcance orgánico de las publicaciones, por ello se ha visto que Instagram puede generar mayor alcance o visibilidad. Instagram puede quitarle muchas preferencias a Facebook.”

Sobre los temas que debemos colocar en redes sociales, la especialista aseguró que todo lo que tiene que ver con carrera y desarrollo profesional tiene que estar inmerso en un plan previamente establecido.

Con esto, colocas en tus redes son elementos que te hagan atractivos a estas empresas. El hunter buscará que tengas valores compartidos con las culturas de las organizaciones al cual apuntas.

“Primero, define a dónde quieres llegar. Segundo, cómo vas a hacer para lograrlo. Tercero, cuáles son tus empresas o rubros preferidos para poder acercarte a ellos y sobre la base de ello, definir qué tipo de contenidos podrían acercarte.”

Recomendó también que más que actualizar el contenido constantemente, se debe revisar por lo menos una vez al mes cómo apareces en los buscadores como Google. Así como revisar los temas con los que apareces.

Finalmente, mencionó que siempre hay que tener cuidado con todo lo que colocamos en redes sociales. En caso querer cambiar la estrategia, lo mejor es hacerlo de a pocos debido a que un corte radical podría dar la impresión que lo que muestras es algo que no eras.