La manera de comenzar a escribir un email de acuerdo al destinatario

Hoy en día, la comunicación cara a cara es menor que antes debido al avance tecnológico y a las facilidades que este nos brinda. Sin embargo, a pesar de que las formas habituales de comunicarnos han cambiado: mensajería instantánea o correo electrónico , siempre será importante la forma en que un expresa el mensaje que quiere dar.

¿Cómo le pides una tutoría a un profesor? O ¿cómo preguntas una duda a tu jefe en la oficina? Muchas veces utilizamos el correo electrónico para hacerlo. Es por ello que es importante que sepas cómo abordar el tema y, sobre todo, que no todos los correos electrónicos deben comenzar de la misma forma, ya que no todos van dirigidos al mismo tipo de persona.

Si quieres que tu información consiga el éxito que esperas, aprende estas 3 maneras de comenzar a escribir un email .

Siempre que desees comunicarte con alguien vía email, es importante que seas directo y honesto. Explica en el primer mensaje que envíes (posiblemente intercambies más) el motivo por el cual quieres contactar con dicha persona.Evita comenzar con “¿me recuerdas?” o “probablemente no me recuerdes pero soy…”. ¿Por qué alguien que no conoces va a leer tu email?

PARA ALGUIEN QUE HAS CONOCIDO UNA VEZ

Si solamente hablaste con la persona a través de Internet es normal que comiences con “¿me recuerdas?”. Pero si ya se conocen y estuvieron cara a cara, cambia el mensaje explicando algo que tienen en común, como el lugar donde se vieron por primera vez.



Por ejemplo: “Hola Carla, no conocimos el año pasado en el cine, cuando fuiste con unos amigos…”. Al leer esta frase, el destinatario seguro que estará interesado en saber de ti o en saber el motivo de tu mensaje.

Cada mensaje que envíes debe ser diferente, sobre todo porque no todos tus amigos o contactos tienen la misma relación contigo. (Foto: iStock)

PARA ALGUIEN CON EL QUE NO HABLAS DESDE HACE TIEMPO

Estudiaron juntos pero perdieron el contacto y ahora quieres saber de él o ella. Aquí, el “me recuerdas” debe ser eliminado. Comienza escribiendo algo sobre su vida actual.



Por ejemplo, comienza escribiendo así: "Hola Erika. He visto en tu perfil de LinkedIn que actualmente estás trabajando en...”

PARA ALGUIEN IMPORTANTE

Imagínate que debes escribir al gerente de una empresa, sin dura no empezarías con un “¿me recuerdas? Recuérdale de dónde lo conoces y aporta algún dato que le sirva para identificarte.

Por ejemplo: "Hola Señor Paredes. Fue estupendo poder tener algo de tiempo para hablar con usted después de su discurso en la conferencia que impartió el mes pasado. Me encantó su intervención y su idea para realizar ese proyecto tan complejo..."