Los jóvenes que recién ingresaban a la fuerza laboral como pasantes o nuevos empleados se encontraron con oficinas medio vacías, gerentes ausentes y oportunidades esporádicas de establecer contactos, según una nueva encuesta de Harris Poll.

Más de la mitad de los encuestados de la Generación Z dijo que el trabajo remoto dificulta establecer conexiones, mientras que el 55% dijo que siente que se está perdiendo un paso importante hacia la edad adulta debido a cómo la pandemia afectó la cultura de la oficina.

Esto va en contra de la narrativa popular de que la Generación Z valora trabajar desde casa más que sus pares mayores. De hecho, un informe reciente de ADP Research Institute encontró que más del 70% de los trabajadores de 18 a 24 años considerarían buscar otro trabajo si su empleador insistiera en que volvieran a la oficina a tiempo completo.

Los datos de Harris Poll presentan una imagen más matizada: los jóvenes quieren algo de libertad y flexibilidad, pero también necesitan estructura y orientación para avanzar en sus roles.

Dos tercios de los encuestados dijeron que comprender la cultura de la oficina corporativa es esencial para su carrera y el 57% estuvo de acuerdo en que el tiempo cara a cara con los compañeros de trabajo es importante.

Mientras tanto, entre aquellos en roles totalmente remotos o híbridos, el 37% dijo que siente que se está quedando atrás con respecto a sus contrapartes que trabajan en la oficina a tiempo completo.

Una desconexión en los arreglos de trabajo es parte de la razón. Mientras que el 46% de los pasantes trabajaban de forma remota, más de un tercio dijo que sus gerentes estaban en la oficina. Y del 33% de los pasantes que trabajaban en persona, casi una cuarta parte dijo que sus gerentes trabajaban de forma remota.

Quizás no sea sorprendente que dos tercios de los pasantes remotos y más de la mitad de los pasantes en general informaron sentirse perdidos en el trabajo, mientras que el 56% dijo que el trabajo remoto o híbrido dificulta la comprensión y la participación en la cultura de su lugar de trabajo.

Esto ocurre cuando los empleadores de Estados Unidos lidian con cómo manejar los arreglos de trabajo híbridos. Empresas como Apple Inc. y Peloton Interactive Inc. han dicho a los trabajadores estadounidenses que regresen en septiembre, mientras que Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley están eliminando obstáculos hacia un retorno total a la oficina.

La encuesta se realizó del 19 al 21 de agosto entre una muestra representativa a nivel nacional de 4,061 adultos estadounidenses.