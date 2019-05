Lluvia de ideas efectiva: ¿cómo hacer que su equipo tenga buenas propuestas?

Trabajar en equipo ayuda a que las ideas se hagan realidad, o puede pasar también lo contrario. Por un lado, una idea aislada puede tomar forma con la ayuda de otras personas. En tanto, si no existe compromiso, una reunión para dar ideas sobre algo podría terminar en relajo. Es por ello que para muchos creativos, es mejor empezar en soledad, y después incorporar más gente para tener una lluvia de ideas.



“El beneficio de esta sinergia es que alguien puede tener una idea excelente acerca de algo, pero no saber nada de otras cosas. Además, este sistema puede inspirar a otros para cuadrar todos los componentes al final”, dice el doctor R. Keith Sawyer, profesor de psicología, educación y negocios de la Universidad de Washington y autor de Genios en grupo: el poder creativo de la colaboración (Group Genius: The Creative Power of Collaboration).

Una reunión creativa, señala Sawyer, debería tener entre dos y 10 miembros, no más. Si cada uno tiene un perfil diferente, habrá mucha mayor pluralidad o, como la llaman los expertos, “diversidad cognitiva”.

Luego de una primera reunión, planea una sesión de seguimiento para ver si alguien ha pensado en una nueva forma de llevar a cabo las ideas propuestas en la junta anterior.



Si es el líder de una compañía, busque formas de alentar el trabajo en equipo y la comunicación. El portal Entrepreneur sugiere algunos tips para hacer que las lluvias de ideas sean un éxito en su oficina.



CONOZCA SU MERCADO



David Romero, consultor mexicano, explica: “Estamos acostumbrados a pensar directamente en una solución. Sin embargo, lo recomendable es primero entender el contexto, el problema, aquello que el cliente busca que le resolvamos”.



Para ello, una opción es plantear un modelo de matrices: divida una hoja en varias columnas. La primera debe contener el problema y en las subsiguientes debe anotar las posibles soluciones, que se irán descartando para encontrar la más viable.

REGLAS PARA GENERAR GRANDES IDEAS



Lograr un proceso de lluvia de ideas exitoso depende de la aplicación de un conjunto de reglas. Seguirlas rigurosamente le ayudará a maximizar el número de ideas ejecutables: