Desde aprender un nuevo hobby u oficio, hasta adquirir nuevas competencias que permitan enfrentar con éxito un nuevo proyecto laboral, el lifelong learning se ha convertido en una característica esencial de los trabajadores del futuro.

“La capacidad de adaptarse a un entorno de cambio constante, la inquietud por aprender cosas nuevas y, sobre todo, la mentalidad de crecimiento y superación, son algunas de las características y atributos que podemos encontrar en los lifelong learners”, menciona Fátima Muñoz, Head of Sales de Ninja Excel.

Cada vez son más las empresas que han incorporado en su comprensión y valoración del talento la actitud que las personas tienen frente al aprendizaje. Preguntas como, ¿qué fue lo último que has aprendido?, ¿cómo aprendes? y ¿qué temáticas o habilidades te gustaría aprender?, han adquirido creciente relevancia en las entrevistas de postulación a un nuevo trabajo.

Según Muñoz, existen tres pasos fundamentales para incorporar una mentalidad de crecimiento y superación:

1) Elegir una actividad o temática que se disfrute. Es mejor comenzar eligiendo una actividad o tema que a la persona le apasione, ya sea durante su tiempo libre o en su vida laboral. Como indica BJ Fogg, autor del aclamado libro “Tiny Habits: The small changes that change everything”, en el artículo de la revista Time, existe una directa asociación entre las emociones que experimentamos cuando realizamos un comportamiento y la probabilidad de que este se repita o no en el futuro. Incluso ciertos hábitos pueden formarse en pocos días, siempre y cuando experimentemos una emoción positiva asociada a esa nueva conducta.

2) Programar los tiempos en función de la agenda. Luego de decidir qué actividad o temática aprender, hay que definir cuánto tiempo a la semana se le dedicará a esta. Muñoz recomienda establecer tiempos realistas, que se puedan cumplir y se ajusten a la agenda de cada uno. Por ejemplo, dedicar 15 minutos cada mañana a leer los artículos de una revista de interés.

3) Fomentar nuevos hábitos creando emociones positivas. Al cumplir con los tiempos de estudio, ¡hay que celebrar! Como indica Fogg, la mejor forma de generar una emoción positiva y placentera que fomente la generación de nuevos hábitos es la celebración. “Recompensarse a través de un baile, pensar para nosotros mismos ‘buen trabajo’ o incluso aplaudirse, puede ayudarnos a generar esos nuevos hábitos que deseamos incorporar a nuestras vidas”, señala Muñoz.