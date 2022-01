Durante la pandemia se emitieron diversas normas para que el mercado laboral se adapte a la nueva coyuntura y reducir los contagios por COVID-19. Una de ellas fue dar licencia con goce de haberes a quienes no podían continuar su labor de forma presencial ni de manera remota, a cambio de una futura compensación de estas horas no laboradas.

Pero ahora el Congreso busca cambiar esta normativa. Así, la presidenta de la comisión de Trabajo, Isabel Cortez (Juntos por el Perú), presentó el proyecto de ley N° 1097/2021-CR, el cual busca “condonar” estas horas de trabajo pendientes por compensar e incluso dejar sin efecto la compensación ya realizada.

Al respecto, la abogada laboralista Lidia Vílchez, socia del estudio PPU, refirió que una medida de este tipo afectaría las finanzas de las empresas pues les generaría pagar a sus trabajadores por una labor no realizada.

“La norma ni siquiera tiene un sustento, pues en la exposición de motivos del proyecto se habla del impacto a los trabajadores por la suspensión perfecta, pues no recibieron remuneraciones. Pero la ley no es para ellos, sino para quienes sí recibieron remuneración; entonces ellos no han sido afectados. Están mezclando papas con camotes”, subrayó.

Gestión.pe llamó y escribió a la congresista Cortez para conocer el sustento de la propuesta, pero no obtuvimos respuesta.

Actualmente son los trabajadores considerados de riesgo los que tienen la licencia con goce de haberes, compensable. Pero Vílchez advierte que tal como está redactado el proyecto, la norma no solo alcanzaría a ellos, sino a todo aquel trabajador que desde el inicio de pandemia fue a suspensión de labores con goce compensable, sea de riesgo o no.

“Recordemos que al inicio por cuarentena se paralizaron todas las operaciones de actividades no indispensables y muchos fueron a licencia con goce que luego compensaron. Ahora la empresa tendría que devolver también esa compensación”, señaló.

Debido a la prolongación de la pandemia, en muchos casos la cantidad de horas por compensar se ha elevado considerablemente, volviendo casi imposible que se haga la compensación con trabajo. Ante ello, las empresas han acordado con sus trabajadores otras vía de compensación a través de descuentos en sus remuneraciones, gratificaciones, utilidades, vacaciones, entre otros.

“Con el proyecto todos estos mecanismos se están prohibiendo. Con ello se desincentivará el uso de estas licencias y la contratacion de personas de riesgo”, subrayó Mauro Ugaz, socio del Área Laboral de EY Perú.

Los especialistas coincidieron en señalar que la norma resulta inconstitucional, pues ordena devoluciones de las compensaciones realizadas por los trabajadores. “El proyecto no toma en cuenta que las normas no son retroactivas”, anota Vílchez.

Por su parte Carlos Cárdenas, socio en temas laborales de Sagio Consulting, advierte que la medida representaría un cambio en las reglas de juego que estableció el propio Gobierno. “Es necesario evaluar la constitucionalidad de la medida, pues no respeta los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley”, anotó.

Respecto al Ejecutivo, cabe recordar que la condonación de las horas no laboradas fue una de las metas de la conocida “Agenda 19″ impulsada por el exministro de Trabajo, Íber Maraví.

El camino para el proyecto es ser discutido a nivel de la comisión de Trabajo. De ser aprobado, pasaría al Pleno del Congreso para su ratificación. Y de ocurrir ello, se enviará al Ejecutivo para su promulgación u observación.

Para Ugaz existe el riesgo de que el proyecto pueda aprobarse por su carácter populista. “El temor es que es una norma que puede verse popular; puede haber presión de los sindicatos señalando que se tata de una norma correcta y el sustento técnico se deje de lado”, anotó.