Lactancia materna en el trabajo afecta brecha salarial de género

Para una madre que amamanta recién regresa al trabajo, Sarah Madden tiene lo que se consideraría el mejor escenario posible. Su empleador, la organización sin fines de lucro Guidestar, tiene una nueva oficina en Oakland con una sala de lactancia en la que la mujer de 36 años puede meterse cuando tiene que dar de lactar. La capacidad de video chat limita su necesidad de viajar. Y, ella describe que sus compañeros de trabajo generalmente aceptan. Sin embargo, apenas un par de meses después de la licencia de maternidad, Madden ya puede ver las "consecuencias a largo plazo" que la lactancia materna puede tener en su carrera. Ella tiene que salir de las reuniones temprano; ella no puede programar llamadas consecutivas todo el día. Ella se siente presionada para viajar más. En una llamada en conferencia reciente, alguien la llamó a salir por no haber volado a través del país para la reunión. "Tengo un bebé", explicó.

No todas las mujeres lo tienen tan bien como Madden, y muchas mamás que trabajan se sienten estigmatizadas o penalizadas por la extracción de leche en el trabajo. Una nueva encuesta compartida exclusivamente con Bloomberg de Aeroflow, un proveedor de extractores de leche, descubrió que a la mitad de las 773 mujeres encuestadas les preocupaba que la lactancia materna en el trabajo pudiera afectar el crecimiento de su carrera. La mitad de las madres trabajadoras que amamantan también dijeron que han considerado un cambio de trabajo o de carrera.

"No hay una cultura de perdón para las nuevas mamás en el lugar de trabajo", dice Alexis Diao, un productor de NPR con dos niños pequeños. "Hay una intensa presión para demostrar que eres la misma mujer antes del parto y antes del embarazo".

La maternidad es una de las principales causas de la brecha salarial de género. Las ganancias de las mujeres disminuyen significativamente después del parto, mientras que los hombres no lo hacen. Esa divergencia comienza el día en que las nuevas mamás regresan a la oficina, especialmente para aquellas que eligen amamantar. "Hay una verdadera incompatibilidad en los EE.UU. Con la lactancia materna y el hecho de seguir trabajando a tiempo completo", dijo Phyllis Rippey, socióloga de la Universidad de Ottawa que ha estudiado lactancia materna y los ingresos de las mujeres.

No todas las mamás eligen o son físicamente capaces de amamantar; Para aquellos que lo hacen, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés sean amamantados durante el primer año para obtener los mejores resultados de salud. Dado que solo el 15% de los trabajadores de los EE.UU. Obtienen un tiempo libre pagado para atender a los recién nacidos, la mayoría de las madres trabajadoras se ven obligadas a bombear en el trabajo para mantenerse al día con esas recomendaciones.

Es difícil medir exactamente cuánto daña la lactancia materna a las ganancias a largo plazo de las mujeres, porque pocas encuestas las analizan juntas, dijo Rippey. En un estudio de 2012, Rippey examinó un conjunto de datos raros que cuantificó ambos problemas para las madres con hijos nacidos entre 1980 y 1993. Encontraron que las mujeres que amamantaron durante al menos seis meses sufrieron pérdidas de ingresos más graves y prolongadas que las madres que amamantaron menos. Tiempo o no en absoluto.

"Lo llamo una pena de lactancia materna", dijo Rippey.

Las mujeres enfrentan el estigma por quitarles tiempo al trabajo, y se enfrentan a la realidad de que la jornada laboral no termina cuando salen a bombear. La extracción de leche requiere un horario estricto que no encaja perfectamente en la jornada laboral tradicional. Los tiempos de bombeo pueden variar desde 15 minutos hasta una hora. Las mujeres tienen que bombear varias veces durante la jornada laboral. Eso no encaja con la jornada laboral.

“Tener que alejarte y bombear cuando estás en la oficina puede ser una experiencia aislante. Básicamente, te estás encerrando en una habitación y, en tus inseguridades más profundas, confirmas a las personas que, a pesar de tus mejores esfuerzos, has cambiado ", dijo Diao. (NPR, donde trabaja, tiene salas de lactancia en el lugar).

Diann Burns, una abogada de Virginia con tres hijos, dijo que un ex empleador dijo que su productividad se había retrasado cuando comenzó a bombearse el pecho, justo antes de despedirla. "Hay una actitud de 'estoy haciendo menos trabajo' al respecto, a pesar del hecho de que no estoy tomando un descanso para fumar como otros empleados", dijo. “Ningún empleado trabaja cada minuto. Sé que tengo que hacer mi trabajo y luego bombear a su alrededor ".

Los lugares de trabajo han mejorado las condiciones para las madres que amamantan en los últimos 30 años. Una enmienda de 2010 a la Ley Federal de Normas de Trabajo Justo requiere que los empleadores proporcionen un tiempo de descanso razonable y un lugar que no sea un baño para que las mujeres realicen el bombeo hasta un año después del nacimiento del niño. Veintinueve estados también tienen leyes relacionadas con la lactancia materna en el lugar de trabajo. Alrededor de la mitad de los empleadores tienen salas de lactancia en el lugar, un aumento del 28% en 2014, según una encuesta realizada en 2018 a más de 3,000 empleadores de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos.

Sin embargo, muchas mujeres no tienen lugares de trabajo con tales acomodaciones. Un estudio de 2016 de la Universidad de Minnesota encontró que solo alrededor del 40 por ciento de las mujeres tienen acceso a un espacio privado, que no sea un baño, para bombear. Las escuelas en las que Chelsea Wilson trabaja como enfermera, por ejemplo, no tienen salas de lactancia dedicadas. Ha bombeado en baños, armarios de suministros y en oficinas de otras personas.

"Todavía hay un gran problema con el cumplimiento", dijo Galen Sherwin, abogada de la ACLU. "Existe la idea de que las mujeres están buscando acomodaciones 'especiales', en lugar de buscar condiciones que les permitan regresar al trabajo cuando tengan bebés".

Rippey descubrió que las ganancias de las mujeres tuvieron un gran éxito porque muchas de ellas abandonaron el lugar de trabajo por completo. Pero las mujeres tienen más probabilidades de dejar de amamantar que de abandonar sus trabajos por completo. El estudio de la Universidad de Minnesota también descubrió que cuanto más difícil es que las mamás hagan el trabajo de bombear, es menos probable que sigan adelante. Los investigadores hallaron que las mujeres que tenían acomodaciones tenían 2.3 veces más probabilidades de continuar amamantando exclusivamente en el punto de los seis meses. "Muchas mujeres se sienten estresadas", dijo Pat McGovern, uno de los investigadores del estudio. "Si se apresuran a este espacio para amamantar y regresar a su oficina, y no sienten que su supervisor directo lo apoye, puede ser muy estresante".

Chavie Lieber, una periodista que trabaja en Vox Media, dejó de amamantar a su recién nacido a los seis meses porque "el estilo de vida del trabajo realmente no está hecho para eso", dijo. Su oficina tiene una habitación para la madre, pero pasa mucho tiempo en otro lugar. Una vez, cuando se encontraba en el centro de Manhattan sin un lugar donde bombear, se metió en el baño de Tiffany & Co. "A pesar de que a la sociedad en general le gusta presionar a las mujeres para que amamanten, seguramente no estaba lista para atender a un reportero de negocios. cuando en realidad necesitaba el espacio físico para hacerlo".