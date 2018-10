Julio Velarde: La empresa no invierte en el trabajador porque empleos son temporales

El ruido político en el Perú se mantiene y en cinco semanas se realizará el referéndum que permitirá al país decidir, entre otros, sobre la reforma de justicia.

Al respecto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR ), Julio Velarde señaló que este ruido, aun cuando está dando señales de reducirse, no favorece el ánimo inversor.

"Creo que ha afectado la decisión de inversión, pero no la parte macro que es muy sólida; no favorece el ánimo inversor. No afecta dramáticamente tampoco, pero va minando el ánimo de invertir", declaró durante una conferencia de Moody's.

Agregó que este contexto con enfrentamientos entre los poderes del Estado no permiten que se realicen reformas estructurales, como la laboral.

"Crece el empleo , pero son puestos de trabajo temporales. La empresa no invierte en el trabajador porque sabe que es temporal. Tenemos que ir a una reforma laboral que beneficie al trabajador", dijo.

Crecimiento económico

Velarde señaló que en el cuarto trimestre la economía crecería por encima del tercero, cercana a 4%, explicada por la recuperación de los sectores primarios y la tendencia positiva de los no primarios.

"En octubre parece que la inversión pública va a mejorar, ya está creciendo. Esperamos un cuarto trimestre mejor que el tercero (...) Los datos del tercer trimestre han sido más débiles de lo que esperábamos inicialmente", anotó.

Además del impulso del sector minero , señaló que la entrega de los terrenos para las obras de ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez serán un impulso para el sector construcción.

"Tenía que hacerse, hemos dejado de ser hub. El crecimiento de turistas se desacelera porque no hay vuelos, ha sido una verguenza que tome tanto tiempo", refirió.