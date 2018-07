Jubilados vuelven a la universidad para vivir los años dorados

Un número creciente de jubilados en Estados Unidos está optando por pasar sus años dorados viviendo cerca de un campus universitario o, en el caso de Purchase College, dentro de él.

Una organización sin fines de lucro afiliada a Purchase planea vender este mes US$ 14.5 millones en notas exentas de impuestos sin calificación para comenzar la construcción de una comunidad de jubilados de 385 unidades en su campus de 500 acres (unas 200 hectáreas). Conocida como Broadview, la comunidad se encuentra en un terreno de 40 acres cerca del centro de artes escénicas de la universidad y el Museo de Arte Neuberger.

El proyecto incluirá un "centro de aprendizaje" con aulas, talleres y espacios para presentaciones artísticas. Los residentes y estudiantes de la universidad, parte del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York con sede en el condado de Westchester, a 25 millas (40 kilómetros) al norte de la ciudad de Nueva York, pueden usar el espacio para conferencias, seminarios y presentaciones.

Los residentes "participarán en el museo y en el centro de artes escénicas, serán mentores de nuestros estudiantes", dijo el presidente de Purchase College, Thomas Schwarz, en una entrevista telefónica. "Tenemos personas del ámbito académico diseñando cursos que son inter- generacionales. Realmente queremos que esté integrado".

Conexión de Alma Mater

Broadview es el más reciente desarrollo inmobiliario financiado con fondos públicos en aprovechar la demanda de jubilados que viven en comunidades cercanas a las universidades donde pueden tomar clases, asistir a exhibiciones de arte y eventos deportivos y mantener una conexión con su alma mater.

Las inmobiliarias han construido comunidades para la tercera edad cerca de la Universidad de Texas, la Universidad de Florida, la Universidad de Cornell, y las universidades privadas Dartmouth College, Oberlin College, la Universidad de Duke y Penn State, entre otras. La universidad Lasell College en Newton, Massachusetts, tiene una comunidad de jubilados dentro del campus llamada Lasell Village.

El año pasado, se vendieron alrededor de US$ 2,400 millones en bonos exentos de impuestos exclusivamente para nuevas comunidades para la tercera edad, la mayor cantidad desde el 2007, según datos compilados por Bloomberg. Este año, los desarrolladores inmobiliarios han vendido aproximadamente US$ 730 millones exclusivamente para proyectos, lo que refleja una disminución general en la emisión del mercado municipal.

Compra Senior Community Inc. utilizará la recaudación de las notas a cinco años para pagar el diseño, marketing y los costos preliminares de construcción. La comunidad planea emitir más de US$ 300 millones en deuda exenta de impuestos alrededor del 2020 para completar el proyecto.

La primera fase del proyecto incluye 220 unidades de viviendas independientes, 18 suites de vida asistida y 12 habitaciones para pacientes con Alzheimer o demencia. La universidad estima que se inaugurará en 2021.

Las cuotas de ingreso para los apartamentos varían desde US$ 595,000 para una unidad con una habitación y 1.5 baño, hasta US$ 1.5 millones para una unidad con dos habitaciones, 2.5 baños con un estudio. Las tarifas mensuales de mantenimiento en las unidades van desde US$ 4,200 a US$ 8,500.

Broadview también ofrecerá chalets y casas unifamiliares con cuotas de ingreso de US$ 1.5 millones a US$ 1.9 millones, y tarifas mensuales entre US$ 8,500 y US$ 9,900. Los residentes que se van, o sus sobrevivientes, reciben el 90% de las cuotas de ingreso cuando un nuevo inquilino se muda a su unidad.