Jubilación: ¿Qué es eso?

"Rey de las montañas rusas", empresario, patriarca, muchos términos se aplican a Roland Mack. Él es el jefe del Europapark en Rust. Con 68 años, ya estaría en edad de jubilarse. Pero la idea de abandonar su trabajo le resulta difícil.

¿Qué es la jubilación?

A una cierta edad, un trabajador cesa completamente de trabajar.

Es la acción por la que una persona trabajadora activamente, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, pasa a ser inactivo laboralmente, es decir, que deja de trabajar al darse una serie de razones, como edad, problema físico, etc.

Este cese definitivo de trabajo implica directamente la no obtención de sus ingresos mensuales; por ello, cuando una persona se jubila recibe mensualmente una prestación económica de por vida.

Durante su vida laboral, un trabajador cotiza a la seguridad social para poder beneficiarse de su jubilación.

Tipos de jubilación

Contributiva : Se produce cuando el trabajador a aportado parte de su sueldo a esta causa; esta aportación la realiza durante toda su vida laboral

No contributiva: La persona no ha trabajado o no ha cotizado el número de años mínimo a la seguridad social necesarios

Los años mínimos de cotización son quince años, además, dos de esos quince años han de estar comprendidos en los quince años anteriores a la jubilación.