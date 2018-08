¿Tiene alguna idea de negocio, pero no sabe cómo desarrollarla? O ¿Tiene un negocio y quiere aprender a administrarlo mejor? Actualmente existen miles de herramientas que te permiten conseguir la información que requieres y adquirir nuevo conocimiento. Uno gran ejemplo son los cursos ONLINE GRATIS que están a un clic de distancia.

¿Dónde encontrar cursos ONLINE GRATIS con certificado? Si está interesado en llevar cursos para emprendedores o sobre otro tema, pero desde casa y desde su propia laptop o dispositivo móvil, la mejor opción son las plataformas de cursos abiertos en líneas – conocidas en inglés como MOOC (Massive Online Open Course).

Los siguientes cursos corresponden a páginas como Coursera , edX y Miríada X , y para acceder a ellos solo necesitas ingresar a dichos sitios y registrarte. Aunque son gratis, si deseas obtener la certificación deberás realizar un pago que oscila entre US$29 y US$50.

1. FUNDAMENTOS DEL EMPRENDIMIENTO EN LA EMPRESA FAMILIAR

Institución: Tecnológico de Monterrey



Acerca del curso: En este curso de emprendimiento tendrás la oportunidad de conocer los instrumentos y componentes que implican emprender; desde la ideación, validación de mercado y la propuesta de valor, hasta la presentación de venta para atraer inversionistas (Pitch de Negocios).



¿Cómo sacar certificado? Aunque este curso de 6 semanas es gratuito si deseas obtener el certificado tendrás que pagar $49 USD.



2. ENTREPRENEURSHIP 101: ¿QUIÉN ES TU CLIENTE?



Institución: Instituto Tecnológico de Massachusetts



Acerca del curso: Aprenderás, a través de historias de emprendedores del MIT, cómo pasar de la idea o la tecnología a la comprensión necesaria de quién y del por qué querrá comprar tu producto.



¿Cómo sacar certificado? Si bien el curso es gratis para sacar el certificado se requiere un pago de $49 USD.



3. ENTREPRENEURSHIP 102: ¿QUÉ PUEDES HACER POR TU CLIENTE?

Institución: Instituto Tecnológico de Massachusetts



Acerca del curso: En este curso de emprendimiento compartiremos contigo casos de estudio de emprendedores para examinar cómo desarrollaron sus conceptos de productos, y cómo resolvieron el problema de su cliente, establecieron una clara propuesta de valor, refinaron su salsa secreta, y comprendieron a su competencia.



¿Cómo sacar certificado? Para obtener un Certificado verificado debes pagar $49 USD.



4. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y EMPRENDEDORA



Institución: Universidad de Nuevo México



Acerca del curso: Este curso utiliza un enfoque basado en la investigación para entender las fuentes de las ventajas competitivas en las compañías y otras organizaciones.



¿Cómo sacar certificado? El curso es gratuito, pero si quieres obtener un certificado su costo es de 49 US$ USD.



5. EMPRENDER LA EMPRENDEDURÍA



Institución: Universidad de Barcelona



Acerca del curso: El curso Emprender la emprendeduría tiene por objetivo promover las competencias emprendedoras en aquellas personas que están pensando en orientar su vida profesional hacia la creación de su propia empresa en el sector audiovisual.



¿Cómo sacar certificado? El curso el gratuito, sin embargo, para obtener el certificado deberás hacer una inversión de 49 US$ USD.



6. ESTRATEGIA AVANZADA PARA EMPRENDEDORES



Institución: Universidad Abad Oliva CEU



Acerca del curso: El curso empieza desde cero: es decir, si se habla de estrategia, ¿cuáles son los primeros pasos que debo dar? Después se responde a la pregunta; qué estrategia debo seguir, empezando ya a tomar decisiones importantes. Después trata de cómo hacer que nuestro negocio sea Innovador, fuente de ventaja competitiva, fuente de financiación. Y por último, se trata de implementación, es decir, cómo implantar la estrategia en la empresa, a menudo lo más difícil a la hora de tener éxito.



¿Cómo sacar certificado? Aunque este MOOC ya se realizó, si te inscribes podrás acceder a los contenidos más importantes y a los vídeos. Sin embargo, no podrás realizar ninguna de las actividades ni te podrás certificar.



7. DESARROLLO DE IDEAS INNOVADORAS



Institución: Universidad EAFIT



Acerca del curso: El curso brinda herramientas y técnicas que logran generar múltiples ideas, convertirlas en conceptos y posteriormente transformarlas en oportunidades de negocios viables. Esto se hará presentando variables claves que deben ser analizadas por los emprendedores con el fin último de consolidad actividades empresariales que perduren en el tiempo.



¿Cómo sacar certificado? Aunque este MOOC ya se realizó, si te inscribes podrás acceder a los contenidos más importantes y a los vídeos. Sin embargo, no podrás realizar ninguna de las actividades ni te podrás certificar.



8. INNOTOOLS: TRANSFORMA TU IDEA DE NEGOCIO (5.ª EDICIÓN)



Institución: Universidad Pompeu Fabra



Acerca del curso: El curso combina la explotación de 2 herramientas, el Mapa de la Empatía y el Business Model Canvas, cuyo objetivo es formular propuestas de valor únicas, en el proceso de generación de modelos de negocio, para procesos emprendedores o para innovaciones empresariales. Aprender a ponerse en la piel del consumidor nos proporcionará un escenario único para ofrecer un producto o servicio de valor añadido.



¿Cómo sacar certificado? Si te inscribes podrás acceder a los contenidos más importantes y a los vídeos. Sin embargo, no te podrás certificar.



9. EMPRENDIMIENTO Y JUVENTUD: DE LA IDEA AL NEGOCIO



Institución: Universidad a Distancia de Madrid



Acerca del curso: El curso pretende ofrecer las herramientas para que los jóvenes puedan emprender con éxito, a través de las medidas nacionales y autonómicas; así como el emprendimiento de género, las personas con discapacidad e inmigración; las competencias emprendedoras; y, la presentación de las buenas prácticas para que la idea se consolide en negocio.



¿Cómo sacar certificado? Si te inscribes podrás acceder a los contenidos más importantes y a los vídeos. Sin embargo, no te podrás certificar.



10. CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES



Institución: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)



Acerca del curso: En este curso, vas a entrar al fascinante mundo de la contabilidad. Esta técnica te permitirá tomar decisiones en tu vida empresarial, corporativa, personal, profesional y de emprendedor. Entrarás al mundo de la Contabilidad para no Contadores.



¿Cómo sacar certificado? Este curso tiene una duración de 5 semanas y es gratis, pero si buscas obtener un certificado es necesario una inversión de 49 US$ USD.